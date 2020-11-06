Валерий Рашкин: КПРФ послали на три буквы – в ДЭГ
В понедельник вечером, 20 сентября, КПРФ провела на Пушкинской площади в Москве митинг протеста против результатов выборов в Госдуму VIII созыва
Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг, поэтому мероприятие прошло в формате встречи граждан с депутатами Госдумы: Валерием Рашкиным, Денисом Парфеновым, Ниной Останиной и другими известными представителями КПРФ.
Поводом к собранию послужили результаты выборов, которые образовались после подсчёта результатов электронного голосования, после которого во всех округах, где лидировали коммунисты и кандидаты «Умного голосования», внезапно взяли верх единороссы. В ходе своих выступлений участники потребовали:
- отмены трёхдневного голосования
- отмены электронного голосования
- отмены результатов выборов на всех столичных УИКах.
– Видите, небо плачет, – начал выступление Валерий Рашкин. В столице действительно лил дождь, что не помешало нескольким сотням людей прийти на площадь. – Оно плачет о том, как провели выборы в Москве и в РФ. Мы предупреждали избиркомы всех уровней и г-жу Памфилову, которая потеряла понимание, что такое честные выборы, и президента Путина: в том случае, если выборы будут фальсифицированы, мы выйдем вместе с народом на улицы. И не уйдём, пока не добьёмся, чтобы фальсифицированные результаты были отменены.
Наши слова до них не дошли. Три дня голосования показали, что путинская вертикаль пошла ва-банк и вытащила все возможные фальсификации. И пещерные вбросы, и массовые фальсификации на выносных урнах, и админресурс. Но самые большие фальсификации они совершили методом электронного голосования.
Наши кандидаты и наши штабы делали все, чтобы не случилось беды, чтобы не было накала страстей по политическим мотивам, чтобы выборная система хоть немного стала честной. Но в ночь с 19 на 20, когда закрылись участки, мы провели параллельный подсчёт и увидели: если ранее мы чувствовали, что КПРФ имеет значительную поддержку, то теперь мы увидели реальную поддержку больше половины пришедших. И по спискам, и в одномандатных округах.
По собранным нами протоколам, мы выиграли 7 из 15 одномандатных округов в Москве. Это не устроило путинскую вертикаль. Они запустили этот лохотрон – дистанционное электронное голосование. КПРФ послали на три буквы! В ДЭГ! А теперь будут посылать в суды.
Валерий Рашкин пообещал добиваться справедливости не только в судах, но и на улицах столицы. И позвал всех присутствующих на следующий митинг. Выступление продолжили его соратники. Речи периодически прерывались скандированием лозунгов: «Позор», «Долой жуликов и воров», «Не забудем, не простим».
Кандидат по Кунцевскому округу Михаил Лобанов призвал объединяться и выступать совместно всех кандидатов, у которых украли победу. Отклик не заставил себя долго ждать – очень скоро слова попросила кандидат по Ленинградскому округу от «Яблока» Марина Литвинович.
– Хочу поздравить партию КПРФ, – начала Марина. Сегодня ночью она обновилась и стала новой партией КПРФ. Потому что благодаря «Умному голосованию» она получила огромное число новых сторонников и теперь она должна не разочаровать этих сторонников. Мы ждём, все люди, кто голосовал по-умному, ждём от КПРФ конкретного плана: каким образом мы будем отменять результаты этого дурацкого голосования.
На митинге не было Анастасии Удальцовой, поскольку она слегла с температурой, Не участвовали в мероприятии и Геннадий Зюганов и Юрий Афонин, на что обратили внимание граждане.
– Почему нет Зюганова! Почему Рашкин всегда один! – возмущённо воскликнул молодой человек из толпы.
– Да потому что слились они, – мрачно ответствовал ему пожилой мужчина.
– Тогда Рашкину нужно выходить из этой партии и создавать свою, – с досадой проговорил молодой человек.
Полиция, которую, вероятно, проинструктировали о взрывоопасности силового разгона, в этот раз никого не тронула. Единственное, что перед началом мероприятия у Валерия Рашкина проверили документы и наказали немедленно сворачиваться «в случае противоправных действий».