Валерий Рашкин: КПРФ послали на три буквы – в ДЭГ

Мэрия Москвы отказалась согласовывать митинг, поэтому мероприятие прошло в формате встречи граждан с депутатами Госдумы: Валерием Рашкиным, Денисом Парфеновым, Ниной Останиной и другими известными представителями КПРФ.

Поводом к собранию послужили результаты выборов, которые образовались после подсчёта результатов электронного голосования, после которого во всех округах, где лидировали коммунисты и кандидаты «Умного голосования», внезапно взяли верх единороссы. В ходе своих выступлений участники потребовали:

отмены трёхдневного голосования

отмены электронного голосования

отмены результатов выборов на всех столичных УИКах.

– Видите, небо плачет, – начал выступление Валерий Рашкин. В столице действительно лил дождь, что не помешало нескольким сотням людей прийти на площадь. – Оно плачет о том, как провели выборы в Москве и в РФ. Мы предупреждали избиркомы всех уровней и г-жу Памфилову, которая потеряла понимание, что такое честные выборы, и президента Путина: в том случае, если выборы будут фальсифицированы, мы выйдем вместе с народом на улицы. И не уйдём, пока не добьёмся, чтобы фальсифицированные результаты были отменены.

Наши слова до них не дошли. Три дня голосования показали, что путинская вертикаль пошла ва-банк и вытащила все возможные фальсификации. И пещерные вбросы, и массовые фальсификации на выносных урнах, и админресурс. Но самые большие фальсификации они совершили методом электронного голосования.

Наши кандидаты и наши штабы делали все, чтобы не случилось беды, чтобы не было накала страстей по политическим мотивам, чтобы выборная система хоть немного стала честной. Но в ночь с 19 на 20, когда закрылись участки, мы провели параллельный подсчёт и увидели: если ранее мы чувствовали, что КПРФ имеет значительную поддержку, то теперь мы увидели реальную поддержку больше половины пришедших. И по спискам, и в одномандатных округах.

По собранным нами протоколам, мы выиграли 7 из 15 одномандатных округов в Москве. Это не устроило путинскую вертикаль. Они запустили этот лохотрон – дистанционное электронное голосование. КПРФ послали на три буквы! В ДЭГ! А теперь будут посылать в суды.

Валерий Рашкин пообещал добиваться справедливости не только в судах, но и на улицах столицы. И позвал всех присутствующих на следующий митинг. Выступление продолжили его соратники. Речи периодически прерывались скандированием лозунгов: «Позор», «Долой жуликов и воров», «Не забудем, не простим».