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Адвокат депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычевой рассказал о подробностях её дела

Юрист Калой Альхигов сообщил, на чём именно суд построил обвинение его подзащитной

Фото: ОВД-Инфо*

В своём телеграм-канале адвокат Екатерины Енгалычевой Калой Ахильгов юрист отмечает несколько важных моментов. Прежде всего, он обращает внимание, что полицейские запросили в мэрии информацию только о том, было ли разрешение на проведение митингов 20 и 25 сентября на Пушкинской площади.

«Мэрия ответила – нет, – пишет Ахильгов. – Но в материалах дела имеется извещение и правительственная телеграмма от депутата ГД Рашкина, которыми он уведомлял мэрию о проведении встречи с избирателями».

Адвокат напоминает, что Конституционный суд ещё осенью 2017 года определил, что встречи с депутатами должны проводиться в рамках ФЗ-54.

«То есть, полицейские должны были спрашивать мэрию не "согласовывали ли вы такое мероприятие", а "уведомляли ли вас о проведении такого мероприятия", – уточняет Альхигов. – Но поскольку на извещение Рашкина мэрия ответа не дала, им проще ответить, что информации о согласованном митинге у нас нет».

Следующий момент: сотрудники Центра противодействия экстремизму ограничились тем, что сделали скриншот из телеграм-канала и фейсбука Енгалычевой и заявили: «Это она сделала».

«Но есть всего две юридические возможности привязать публикацию к личности человека: признание автора, что это он писал, либо запрос в соцсеть и ответ оттуда, что это действительно конкретное лицо», – продолжает защитник.

То есть, у суда, по всей видимости, вновь не нашлось оснований не доверять мнению силовиков, и Екатерине Енгалычевой на голубом глазу выписали шестизначный штраф по ч.8 ст.20.2 КОАП РФ, то есть «призыв на массовую акцию».

А в следующий понедельник, 11 октября, тот же суд будет рассматривать второе дело депутата.

Также сегодня за репост поста депутата Госдумы Валерия Рашкина в Инстаграме был приговорён к 10 суткам ареста помощник Рашкина Влад Жуковский.

*«ОВД-Инфо» внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента

Теги: ##кпрф

Рубрика: Политика

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