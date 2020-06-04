Правительство решило поднять цены на коммунальные услуги. Об этом стало известно в этот понедельник после заседания под руководством Марата Хуснуллина, протокол которого оказался в распоряжении “Известий”. Речь идёт о том, чтобы сделать тарифы на ЖКУ «экономически обоснованными». Одновременно было поручено проработать вопрос усиления адресной поддержки по оплате ЖКУ. Это должно коснуться социально незащищённых граждан - для них тарифы не изменятся.

На прошлой неделе Марат Хуснулин заявил о недоборе около 80 миллиардов рублей из-за мер поддержки населения во время пандемии. Тогда гражданам разрешили не платить пени за просрочку оплаты ЖКУ. Поблажка была введена перед голосованием за поправки к Конституции.