Обещания сменились обнищанием. После выборов поднимаются тарифы, растут цены, маячит самоизоляция
Грустная подборка «Собеседника»
Раздача по 10 тысяч пенсионерам, по 15 тысяч военным, по 50 тысяч - ветеранам... Только самый наивный избиратель мог подумать, что такая щедрость продолжится и после того, как ЦИК зафиксирует победу “Единой России”. Но призыв от власти затянуть пояса прозвучал как-то уж слишком быстро - когда с момента выборов не прошло и недели.
Тарифы на “комуналку” готовятся к взлету
Правительство решило поднять цены на коммунальные услуги. Об этом стало известно в этот понедельник после заседания под руководством Марата Хуснуллина, протокол которого оказался в распоряжении “Известий”. Речь идёт о том, чтобы сделать тарифы на ЖКУ «экономически обоснованными». Одновременно было поручено проработать вопрос усиления адресной поддержки по оплате ЖКУ. Это должно коснуться социально незащищённых граждан - для них тарифы не изменятся.
На прошлой неделе Марат Хуснулин заявил о недоборе около 80 миллиардов рублей из-за мер поддержки населения во время пандемии. Тогда гражданам разрешили не платить пени за просрочку оплаты ЖКУ. Поблажка была введена перед голосованием за поправки к Конституции.
Губернаторам дали “обнулиться”
Через неделю после выборов в Госдуму был внесён законопроект, разрешающий губернаторам регионов избираться больше двух раз подряд. Это позволит мэру Москвы Сергею Собянину снова выдвинуться на выборы в 2023 году. А Рустаму Минниханову вновь возглавить Татарстан в 2025-м. Одним из авторов законопроекта стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он известен по закону об “иностранных агентах”. По словам Клишаса, законопроект «направлен на улучшение качества жизни граждан». По словам экспертов, истинной причиной может быть укрепление федеральной власти.
Пересмотр пенсионной реформы забраковали
Ещё 17 августа депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли законопроект о возвращении пенсионного возраста к дореформенным нормам - в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до 2018 года. Ответ заставил себя долго ждать. Правительство решило проект не поддерживать, о чем стало известно только после выборов.
Маски и QR-коды хотят ввести по всей стране
После выборов в Москве ужесточилась обязанность носить маски. Глава департамента торговли и услуг в Москве Алексей Немерюк заявил, что надзорные органы усилят работу в магазинах и общепите.
Кроме того, через пару дней после окончания выборов появились первые слухи о возвращении системы QR-кодов. Об этом сообщили “Интерфакс” и “Медуза” с ссылкой на свои источники. Ограничение, якобы, может вернуться в кафе и рестораны в случае роста заболеваемости. Оно зафиксировано уже сейчас. На прошлой неделе Оперштаб отчитался о рекордной смертности от COVID-19.
Пойти по опыту столицы, введя QR-коды, уже предложили власти Перми. Введение ограничений допустил глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, представители оперштаба Самарской области, чиновники Роспотребнадзора в Татарстане и других регионах.
Цены идут в рост
«После 25.09 мы вынуждены поднять цены». На прошлой неделе такое объявление можно было увидеть во многих местах. От кафе в спальном районе Москвы, до маршрутки в Челябинской области. Наверняка что-то подобное попадалось и вам.
После выборов жители Екатеринбурга узнали, что будет повышена оплата за проезд в общественном транспорте. Владельцы небольших торговых объектов недвижимости в Саратове - о новом налоге.
Новостями о росте цен на продукты (макароны, гречка, картофель, «молочка», яйца, овощи) переполнены все экономические сайты. Впрочем, как говорят эксперты, подорожание зерна наблюдается во всем мире.