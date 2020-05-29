«Ажиотаж, искусственно созданный»: почему дорожает гречка и как изменятся цены до конца года

Из-за чего подскочили цены и к чему готовиться дальше, «Собеседнику» рассказала доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова

- Почему опять подорожала гречка?

- Во всем мире сейчас идет продовольственная инфляция, то есть цены на продовольствие растут везде. Одним из драйверов роста мировых цен являются цены на зерновые. Соответственно, дорожают все крупы.

Кроме России, гречневую крупу потребляют только в странах Азии, где готовят знаменитую гречневую лапшу. В других странах большого спроса на эту крупу нет. Но сейчас растет спрос со стороны Китая на гречневую крупу, это толкает цены вверх. Кроме того, летом был запрет на экспорт гречихи из России — именно с целью сдержать рост цен на этот продукт. С 1 сентября эти ограничения перестали действовать, и начался экспорт из страны. Возможно, в связи с этим немного снизилось предложение гречки в розничные сети России.

Кроме этого, аналитики аграрного рынка говорят, что еще не собран весь урожай гречихи, что не вышли на полную мощность заводы по переработке гречихи и выпуску гречневой крупы. Тем не менее, не только торговые сети, но и производители отмечают повышение отпускных цен от сельхозпроизводителей на гречиху. Поэтому здесь целый ряд факторов может сказываться.

- Жадность производителей и розничных сетей в списке?

- Пожалуй, основной фактор, который приводит к такому росту цен — это стремление торговых сетей, посредников нажиться, создать себе некую подушку безопасности на таком вот ажиотаже. Причем, наверное, как и в 2010 году, это ажиотаж, искусственно созданный — именно за счет того, что цены поднимают эти звенья — оптовых и розничных посредников.

В целом, паники и стремления населения сметать гречку с прилавков, все-таки не наблюдается.

- Как получилось, что для России гречка является своеобразным индикатором инфляции?

- Тут несколько причин. Во-первых, это достаточно дешевая крупа, из которой можно приготовить вполне вкусные блюда, добавляя минимум ингредиентов. Например, вода, соль или сахар — и мы получаем достаточно вкусную кашу. И это то блюдо, которое является дешевым, сытным, калорийным, содержит в себе достаточное количество микроэлементов и прочих полезных веществ. Поэтому, естественно, гречку, в подавляющем большинстве, покупают люди с невысокими доходами. Кроме того, это продукт которых долго хранится, поэтому именно эту крупу начинают покупать и запасать в периоды каких-то кризисных явлений, инфляции.

- Рост цен продолжится или пик уже прошли?

- По действующему законодательству государство может ограничивать розничные цены на продукты питания, если они за 60 дней выросли на 10 и более процентов. Так что аномально взлететь цены на гречку, к счастью, уже не смогут.