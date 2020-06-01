Кому из губернаторов уйти, а кому остаться - решать Путину. Эксперт - о новом “обнулении”
В Госдуму внесен законопроект о праве губернаторов избираться неограниченное количество раз
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам регионов избираться больше двух раз подряд. Это позволит, к примеру, мэру Москвы Сергею Собянину снова выдвинуться на выборы в 2024 году.
Одним из авторов законопроекта стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он известен по закону об “иностранных агентах”.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев признался, что не ожидал такого поворота в политике.
-Для меня этот “закон Клишаса”, как его уже называют, стал неожиданностью. Есть губернаторы, которых власть хотела бы не оставлять как можно дольше, а, наоборот, хотела бы потерять. Не потому что они плохие, а потому что они очень сильные у себя в регионе. Главный пример - президент Татарстана Рустам Минниханов. Татарстан делит позицию второй региональной экономики с Московской областью. Он уже обогнал Санкт-Петербург. И я уверен, что кто-то в Минфине спит и видит, чтобы в Татарстане был новый лидер.
По новому законопроекту должность губернатора официально будет звучать как "глава" с дальнейшим указанием субъекта РФ. Из-за этого главный человек Татарстана Рустам Минниханов может лишиться статуса президента Республики.
- Этот статус основан на договоре между Татарстаном и Россией, который подписал Ельцин. Татарская сторона говорила - договор кончится, тогда и посмотрим, а пока не кончится - извините. В этом плане что-то сдвинулось.
По словам автора, проект закона направлен "на улучшение качества жизни наших граждан".
- Идея Клишаса сводится к тому, что, мол, народ у нас нормальный. Если ему нужен этот губернатор, то он проголосует за него, а не нужен - не проголосует. Обнуление губернаторов - это палка о двух концах. Нельзя сказать, что это плохо. Я думаю, скорее хорошо, - считает Дмитрий Журавлев.
- Все-таки в России у нас нет гарантии, что при смене человека произойдет смена власти. А если механически менять начальника на третьем сроке - ещё неизвестно какого кота в мешке мы получим. Губернаторы и так будут меняться - президент их снимал и будет снимать дальше, - продолжает эксперт.
Новый законопроект расширяет основания для отстранения губернаторов в связи с утратой доверия президента. Президент сможет объявлять главе субъекта РФ выговор, предупреждение, временно отстранять от исполнения обязанностей и так далее.
По словам эксперта, есть регионы, где менять руководство просто опасно.
- Есть регионы, где менять руководство просто опасно. Мы же понимаем, что у нас нет выбора по Рамзану Кадырову. Либо Рамзан - либо ещё одна война на Кавказе. Это особая статья. Если кто-то сможет вместо него взять Чечню под контроль - вэлкам. Но мы и с другими кавказскими республиками пока что не слишком справляемся, - говорит Журавлев.