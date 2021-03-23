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Госдума одобрила "обнуление" Путина и его правление до 2036 года

Политика
17:50, 23 марта 2021

Госдума одобрила "обнуление" Путина и его правление до 2036 года
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Госдума приняла во II чтении законопроект о президентских сроках, согласно которому Владимир Путин сможет вновь претендовать на два срока – на выборах в 2024 году и 2030 году.

Госдума приняла во втором чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, согласно которому действующий глава государства Владимир Путин может вновь претендовать на два срока. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами инициативы о президентских сроках выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Данная норма не только позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока, но и вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост.

Устанавливается, что президентом страны может быть человек не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет, никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. А также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другой страны. Исключение составляют гражданство государства, территории которого были приняты или часть которого была принята в РФ.

Документ также устанавливает, что председателем Центральной избирательной комиссии РФ может быть гражданин России, достигший 30 лет. Кроме того, поправкой устанавливается право ЦИК на досрочное прекращение полномочий члена регионального избиркома. Предлагается предоставить право ЦИК формировать комиссий для обеспечения проведения дистанционного электронного голосования.

Еще одна поправка позволяет сократить информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если кандидатов будет более десяти.

Каверин Дмитрий.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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