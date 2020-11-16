"Путин уйдет как Ельцин в 1999 году": Константин Семин сделал громкое заявление

Определить базовые очертания транзита власти в России, который, как принято считать, либо стартовал, либо стартует в ближайшие месяцы, сейчас пытается целая армия политологов и журналистов. Между тем у самого процесса имеется настолько большое количество «переменных», что становится очевидным – никто не сможет дать точные ответы на большинство связанных с этими изменениями вопросов.

В представлении одних экспертов, транзит власти – естественная процедура, основы которой заложены еще в принятых правках к Конституции и создании Госсовета, куда может перейти не только действующий президент России Владимир Путин, но и большая часть властных полномочий. По версии других, речь идет о постепенной смене одних правящих элит другими, сумевшими в последние годы перехватить инициативу в стране. Консерваторы и вовсе настаивают на классической версии транзита, при которой глава государства, наконец, определится с кандидатурой преемника, способного продолжить заложенный им социальный, экономический и внешнеполитический курс.

Между тем, как считает известный российский журналист, телеведущий, блогер, режиссёр-документалист Константин Семин, все эти версии, вне зависимости от их конфигурации, не учитывают одного: для большинства россиян и для самой страны расстановка сил, как и условия жизни не претерпят вообще никаких изменений. В интервью youtube-каналу «Главтема» журналист отметил, что основные бенефициары российской власти, которые обзавелись своими активами еще в девяностые годы, не утратят своего влияния на федеральный центр, а потому нет никакой разницы, кто руководит страной публично и какое политическое устройство власти в тот или иной период времени установлено в государстве.

Константин Семин // Фото: Instagram

«Я думаю, что транзит власти в России ведет не один человек, и беспокоится нужно не о самочувствии одного человека, равно как не нужно увязывать собственное самочувствие с самочувствием одного человека. Владимир Путин не раз в своих интервью говорил о том, и позиционировал себя как нанятого работника. Вопрос в том — кто наниматель? Некоторым кажется, что наниматель — народ. Такое вот абстрактное определение.

А кому-то кажется, что наниматель — это и есть тот самый класс буржуазии, класс олигархии, которые получились всё в результате приватизации в девяностые годы. Поэтому, какая разница, кого они наняли? Наняли сейчас этого, потому что этот удобнее. Завтра наймут другого, вопрос лишь в том, как произвести замену, чтобы это не вызвало больших колебаний, больших возмущений на корабле. Их беспокоит только это. Вместе с этим, я не пытаюсь приуменьшить роль личности в истории, я отдаю должное всем участникам нашего "кордебалета", но я не считаю это определяющим фактором.

Никто же не думает, что Борис Ельцин в девяностые годы был реальным хозяином положения дел в стране или ее реальным руководителем? Передача власти по наследству, которая была опробована в 1999 году, по сути ничем не будет отличаться от того, что попытаются сделать сейчас. Те, кто делали транзит тогда, возможно, уже состарились или вовсе ушли со сцены, но класс остался тем же. Те, кто построил Ельцин-центр — вот этот коллектив.