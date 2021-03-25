«Протестные настроения - когда об людей ноги вытирают». В каких регионах «прокатили» кандидатов от «Единой России»

4. Марий Эл: ЕР — 33,43%, КПРФ — 36,30%

«Марийская аномалия» этого года — в регионе не избрался ни один депутат-единорос: ни по партийному списку, ни одномандатники.

- Экономическая ситуация в Марий Эл очень сложная, - объяснил «Собеседнику» депутат от КПРФ Сергей Казанков. - Предприятия закрываются, рабочих мест не хватает. Это неудивительно. В последние 20 лет республикой руководят приезжие юристы. После моей победы на прошлых выборах в 2016 году, бывшего главу республики Маркелова посадили. Казалось, что республиканская власть наконец-то займётся делом. Они занялись, но другими делами. На руководство крупнейшего в Марий Эл совхоза «Звениговский», которым много лет руководит мой отец, завели два уголовных дела. Одно за расчистку поля от бурьяна, второе за улучшение пашни и обустройство муниципальной дороги. На выборах власти не придумали ничего лучше, как выставить спойлера – полного тезку моего отца. У нас в республике законы исполняются мало. Поэтому поступает очень много обращений от граждан. У нас такого наплыва желающих быть наблюдателями я давно не видел. На каждый участок направили по четыре наблюдателя. Тот результат, который КПРФ и «Единая Россия» получили в Марий Эл, на самом деле должен был быть по всей стране. Просто благодаря поддержке народа нам удалось не дать украсть голоса избирателей.

После поражения «Единой России» из правительства Марий Эл уволились сразу три чиновника. Глава региона Александр Евстифеев отправил в отставку первого заместителя председателя правительства Александра Гречихо, министра внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Михаила Данилова и его заместителя Владимира Шутова. Все ушли по собственному желанию, написав соответствующие заявления.

23 сентября президент РФ Владимир Путин общался с главой Марий Эл Александром Евстифеевым, все ждали отставки «провинившегося» губернатора. Но Путин лишь указал на отдельные недостатки

«У вас здесь есть, чем заниматься: это и износ тепловых сетей очень большой — свыше 57%, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения — 74%. Это копилось десятилетиями. Понятно, что это за один год не решается. Но нужно обязательно вписаться в эти программы», — поставил задачу Путин, добавив еще и дорожное строительство.