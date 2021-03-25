«Протестные настроения - когда об людей ноги вытирают». В каких регионах «прокатили» кандидатов от «Единой России»
Рейтинг протестных регионов по результатам прошедших выборов
1. Хабаровский край: ЕР — 26,5%, КПРФ — 24,5%
Хабаровск, который практически весь прошлый год выходил на митинги против власти, не забыл посадки «своего» губернатора Сергея Фургала и дружно отказал единороссам в доверии. Даже официальные сводки показали отставание партии власти от «красных» на 2%. Но «ЕР» не привыкать получать от хабаровчан отлуп — город традиционно возглавляет протестный список российских регионов.
- «Единая Россия» на этих выборах уступила коммунистам, - прокомментировал «Собеседнику» дальневосточный политолог Ильдус Яруллин. - Коммунистический реванш произошел за счет непопулярных решений, которые были приняты властью, начиная с пенсионной реформы. «Единая Россия» в данном случае может утешиться: она не смогла победить красных, но взяла реванш над желто-голубыми, которые выставили партию власти на последних выборах и захватили все политическое пространство в крае. Но сегодня ЛДПР в крае расколота, погрязла в обвинениях в предательстве Фургала и в разногласиях по отношению к губернатору Дегтяреву, тоже лдпровцу.
2. Ненецкий автономный округ: ЕР — 29,1%, КПРФ — 32%
Голосование в пику партии власти в НАО объясняется большой волной негодования, которая прокатилась по региону в связи с планами по объединению их с Архангельской областью. А еще год назад НАО стал единственным регионом, который проголосовал против поправок в Конституцию.
- Люди голосуют против партии власти, потому что их не устраивает их жизнь, - прокомментировал «Собеседнику» ненецкий общественник, блогер Антон Кисляков. - Люди были против присоединения Ненецкого округа к Архангельской области, это против интересов жителей нашего округа и вызвало большое сопротивление в регионе. В итоге присоединение приостановили, но никакой меморандум не отменен, и губернатор Архангельской области публично говорит о перспективе объединения, а губернатор Ненецкого автономного округа на этот счет публично молчит. Поэтому выводы люди делают сами.
Ненецкий округ самый «богатый» из всех протестных регионов.
- Протестные настроения же не связаны с хлебом, маслом, колбасой, икрой, - разъясняет общественник. - Протестные настроения связаны с тем, когда об людей ноги вытирают, и не слышат их мнения. Не уровень жизни здесь — решающий фактор.
3. Якутия: ЕР — 33,2%, КПРФ — 35,15%
Еще один регион из пояса «свободного Севера».
Главным раздражающим фактором для якутов служит пропасть между корпорациями, которые добывают природные ресурсы в регионе, и жизнью простых людей. Нефть, газ, лес, алмазы, золото у жителей республики практически под ногами, но их жизнь от этого не становится лучше.
- Добавьте к этому лесные пожары, отставку мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, усталость от коронавируса, - считает политолог Константин Калачев.
4. Марий Эл: ЕР — 33,43%, КПРФ — 36,30%
«Марийская аномалия» этого года — в регионе не избрался ни один депутат-единорос: ни по партийному списку, ни одномандатники.
- Экономическая ситуация в Марий Эл очень сложная, - объяснил «Собеседнику» депутат от КПРФ Сергей Казанков. - Предприятия закрываются, рабочих мест не хватает. Это неудивительно. В последние 20 лет республикой руководят приезжие юристы. После моей победы на прошлых выборах в 2016 году, бывшего главу республики Маркелова посадили. Казалось, что республиканская власть наконец-то займётся делом. Они занялись, но другими делами. На руководство крупнейшего в Марий Эл совхоза «Звениговский», которым много лет руководит мой отец, завели два уголовных дела. Одно за расчистку поля от бурьяна, второе за улучшение пашни и обустройство муниципальной дороги. На выборах власти не придумали ничего лучше, как выставить спойлера – полного тезку моего отца. У нас в республике законы исполняются мало. Поэтому поступает очень много обращений от граждан. У нас такого наплыва желающих быть наблюдателями я давно не видел. На каждый участок направили по четыре наблюдателя. Тот результат, который КПРФ и «Единая Россия» получили в Марий Эл, на самом деле должен был быть по всей стране. Просто благодаря поддержке народа нам удалось не дать украсть голоса избирателей.
После поражения «Единой России» из правительства Марий Эл уволились сразу три чиновника. Глава региона Александр Евстифеев отправил в отставку первого заместителя председателя правительства Александра Гречихо, министра внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Михаила Данилова и его заместителя Владимира Шутова. Все ушли по собственному желанию, написав соответствующие заявления.
23 сентября президент РФ Владимир Путин общался с главой Марий Эл Александром Евстифеевым, все ждали отставки «провинившегося» губернатора. Но Путин лишь указал на отдельные недостатки
«У вас здесь есть, чем заниматься: это и износ тепловых сетей очень большой — свыше 57%, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения — 74%. Это копилось десятилетиями. Понятно, что это за один год не решается. Но нужно обязательно вписаться в эти программы», — поставил задачу Путин, добавив еще и дорожное строительство.
Точки протеста
Красноярский край в целом отдал большую часть голосов «Единой России», но несколько промышленных городов и одна закрытая территория — Железногорск, сказали "ЕдРу" коллективное "нет".
«ЗМК, Назаровское молоко, НГМНУ закрыли? - комментируют в соцсетях голосование против «ЕдРа». - Ужасные дороги и водители, тратящие свои деньги на ремонт авто в 5 раз чаще москвичей (налоги для всех одинаковы). Медицина отстой (невозможно попасть к врачам-специалистам, не говоря уже о лечении и операциях). Мусор, отвратительный воздух, сейчас еще и вода в Чулыме (никто не отвечает за отравления людей)».