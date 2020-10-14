В Москве снова начнут штрафовать кафе и магазины за клиентов без масок

Глава департамента торговли и услуг в Москве Алексей Немерюк заявил, что надзорные представители усилят работу на точках общепита и магазинов, пишет АГН «Москва».

Москвичи, снявшие маски на фоне роста смертельных случаев в результате заражения коронавирусом, теперь могут доставить неприятности своим наплевательским отношением и торговому бизнесу.

Если на кассе сотрудник отпустит покупателя без индивидуального средства защиты, то магазину грозит штраф порядка миллиона рублей и приостановление деятельности на 90 дней.

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», – говорит Немерюк.