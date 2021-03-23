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Google потребовал удалить из Google Docs имена кандидатов от "Умного голосования"

Список имен кандидатов от "Умного голосования" незаконно держать в текстовом документе на Google Docs. Компания его удалит

Фото: Global Look Press

Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием заблокировать материалы «Умного голосования» Алексея Навального в Google Docs. Об этом IT-корпорация сообщила в письме команде Навального. В документе Google, в свою очередь, требует от команды Навального самостоятельно удалить данные о поддержанных ими кандидатах, которые, по мнению российских властей, противоречат национальному законодательству.

«Если вы не удалите указанные материалы, Google может быть вынужден заблокировать доступ к ним», — пишет компания.

В команде Навального это письмо интерпретирует как согласие компании выполнить требования Роскомнадзора. Напомним, что по данным The New York Times, российские власти могли угрожать Google уголовными делами на конкретных их сотрудников в России, если приложение Навального не будет удалено.

Напомним, что оппозиционеры опубликовали рекомендации «Умного голосования» — ФИО поддержанного ими кандидата на выборах в Госдуму и на выборах других уровней с номерами округов — в целом ряде источников. В частности они изначально появились в приложении «Навальный», в чат-боте в Telegram, в Google Docs, на YouTube (принадлежит Google) и во всех своих социальных сетях.

За пару дней российские власти добились удаления приложения «Навальный» из магазинов Google Play и AppStore на территории РФ, локально пробовали блокировать Google Docs, а теперь добились удаления информации оттуда без блокировки. Компания Telegram самостоятельно приняла решение о блокировке всех чат-ботов с политической агитацией (включая чат-бот «Умного голосования»), объясняя свои действия «днем тишины». Информация пока остается доступна в соцсетях команды Навального и на YouTube.

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