NYT: Google угрожали уголовками на сотрудников в РФ, если они не удалят приложение "Навальный"

Удаление приложения «Навальный», содержащее рекомендации «Умного голосования», было удалено из маркета Google Play после того как в российском руководстве представителей корпорации предупредили, что в противном случае заведут уголовные дела на российских сотрудников компании. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает газета The New York Times.

Он не стал называть имена работников, которым грозили преследованием, чтобы не «рассердить российские власти», но заверил, что в диалоге с национальными представителями эти имена прозвучали.

Информацию The New York Times подтверждает также агентство Bloomberg, которое сообщило, что сотрудников компании действительно запугивали уголовным преследованием.

Напомним, что накануне члены комиссии Совфеда по противодействию вмешательству во внутренние дела России встречались с представителями Apple и Google. На следующий день после этого обе компании удалили приложение «Навальный» из своих магазинов, хотя ранее игнорировали аналогичные требования российских властей.

Сами участники этой встречи со стороны России, глава комитета Андрей Климов и его заместитель, бывший замглавы ФСБ Владимир Джабаров, не скрывали, что действительно предупреждали IT-гигантов об возможном уголовном преследовании, если они не удалят приложение.

В Google публичных комментариев об удалении приложения «Навальный» не дали, в Apple связали это с требованиями российского законодательства.