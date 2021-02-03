Главное к 18 сентября: Явка в Москве, зачистка Telegram, отзыв посла Франции из США, сделка Тинькова

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о временной блокировке всех ботов, которые связаны с предвыборной агитацией. Таким образом мессенджер заблокировал и Telegram-бот «Умного голосования» Алексея Навального. Сам Дуров объяснил это тем, что в России действует правило дня тишины и он его поддерживает:

«Мы считаем эту практику легитимной, и призываем пользователей Telegram уважать ее».

В Санкт-Петербурге на УИК №2188 члена комиссии с правом решающего голоса (ПРГ) Татьяну Косинову сняли через суд после того как она обратила внимание на голосование молодых людей, якобы зарегистрированных по адресу Гангутская улица, 1, где расположен музей Минобороны — жилых квартир в нем нет и в списке номер квартиры также не отображался, а у молодых людей не было ни регистрации, ни прописки по указанному адресу, пишет Telegram-канал «Наблюдатели Петербурга».

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал закон о лишении пассивного избирательного права людей, связанных с «экстремистскими» организациями, по которому в этом году с выборов снимают оппозиционеров, связанных с Алексеем Навальным:

«Мы уверены, что их никто бы не поддержал [на выборах]», — передает его слова РИА Новости.

В Москве с учетом электронного голосования явка на выборы в первый день составила 23% от общего числа избирателей, сообщил ТАСС глава столичного штаба по наблюдению Алексей Венедиктов.

После того как США, Австралия и Великобритания создали новый альянс в сфере безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе, а Канберра разорвала с Парижем контракт на поставку 12 подводных лодок на $66 млрд, Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультации, передает пресс-служба МИД Франции.

«[Это] являются неприемлемым поведением для союзников и партнеров, последствия которых влияют на наше представление о наших альянсах, наших партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы», — говорится в сообщении.

Представитель Совета национальной безопасности администрации президента США Эмили Хорн заявила, что Белый дом понимает позицию Франции по данному вопросу. «Мы понимаем их позицию и продолжим взаимодействовать в ближайшие дни, чтобы урегулировать разногласия», — пояснила она.

При этом глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс отметил, что «Франция — жизненно важный партнер и старейший союзник» США. Он также выразил надежду на дальнейшее обсуждение вопроса на «высоком» уровне.

Минюст США и предприниматель Олег Тиньков заключили соглашение по делу о невыплате бизнесменом налогов. Это зафиксировано на сайте суда. При этом судья пока сделку не одобрил. Стороны её не комментируют.

Совет национальной безопасности и обороны Украины запустил систему мониторинга олигархов, предусмотренную законом об олигархах президента Владимира Зеленского. Сейчас инициатива готовится ко второму чтению в Верховной раде.

Замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол считает, что в краткосрочной перспективе Россия представляет для США и Европы большую военную угрозу, чем Китай.

«Российское поведение — в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере — является главным вызовом для США и их союзников», — приводит его слова Пентагон.