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30 лет спустя: Чего добились пять крупных компаний, которые появились в России в 91-м

Мы посмотрели, какие из уже вошедших в историю крупных российских корпораций отмечают в этом году 30-летний юбилей

Фото: Global Look Press, соцсети

Три десятка лет назад, в 1991 году, прекратил свое существование Советский Союз. Мы вспомнили, какие знаковые компании появились в то непростое время.

Сбербанк России

ПАО «Сбербанк» – крупнейший банк РФ и Восточной Европы, клиентами которого числятся большинство россиян. Сбербанк позиционирует себя как преемник банковской системы Российской империи и советских сберегательных касс, однако в юридическом смысле это не так: Центральный банк РФ зарегистрировал новую финансовую организацию 20 июня 1991 года. По состоянию на август 2021-го рыночная капитализация компании превысила 7,3 трлн рублей, чистая прибыль за прошлый месяц составила 105,9 млрд. Доля на российском рынке вкладов физических лиц – более 45%. Владельцем 50% плюс 1 акции ПАО «Сбербанк» является Фонд национального благосостояния России, который контролируется правительством. 

Лукойл

Вторая по объемам нефтедобычи в стране (после «Роснефти») компания отметит свой юбилей 25 ноября – в этот день 30 лет назад Постановлением Правительства РСФСР был основан Государственный нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть». В ноябре 1992 года на его базе было создано акционерное общество открытого типа «Нефтяная компания "Лукойл"». Основатель и президент – Вагит Алекперов, вице-президент – председатель совета директоров ФК «Спартак» Леонид Федун.

РЕН ТВ

Телеканал начал свою работу осенью 1991 года, его основали журналист Ирена Лесневская и ее сын Дмитрий. Телекомпания производила контент для ОРТ (с декабря 1991 года по март 1995-го – «1-й канал Останкино») и других каналов. Среди ее передач, к примеру, выходившее на НТВ «Дог-шоу. Я и моя собака» и «Клуб "Белый попугай"». В 1997 году был запущен телеканал под брендом REN-TV, а в сентябре 2006-го началось вещание под обновленным русифицированным брендом «РЕН ТВ». В числе связанных с компанией имен – Александр Роднянский, Александр Ткаченко, Марианна Максимовская, Юлия Латынина, Артемий Троицкий и Ольга Романова.

Интеко 

Девелоперская группа «Интеко» основана ныне вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, Еленой Батуриной и ее братом, Виктором Батуриным. Вначале компания специализировалась на производстве пластмассовых изделий и посуды, а в конце 90-х – начале 2000-х занялась строительством. В частности, она инвестировала в возведение делового центра «Москва-Сити». С компанией связан ряд скандальных исков и разбирательств между Еленой и Виктором Батуриными. В конце 2011 года было объявлено о продаже «Интеко» владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, который получил 95% ее акций, и Сбербанку (5%), а в 2017-м компания перешла к банку непрофильных активов. Сейчас Елена Батурина находится на второй строчке списка богатейших женщин России по версии Forbes – в начале прошлого года с лидерской позиции ее сместила основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Творческо-производственное объединение «Рок» 

Кинокомпания «Рок» названа в честь одноименного фильма Алексея Учителя, который является ее генеральным директором. На студии были сняты киноленты Учителя «Мания Жизели» (1995), «Прогулка» (2003), «Космос как предчувствие» (2005) и скандальная «Матильда» (2017), а также фильмы «Связь» (2006, режиссер Дуня Смирнова), «Дурак» (2014, режиссер Юрий Быков) и многие другие картины. Киноленты, выпущенные студией, собрали свыше 60 призов на международных кинофестивалях.

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