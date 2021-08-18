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"Что-то в окончаниях часто мелькают -газ и -ойл": в сети обсуждают список самых богатых женщин страны

При этом россияне положительно оценили первое место "работяги" Татьяны Бакальчук

Фото: Global Look Press

Основательница и гендиректор интернет-магазина «Wildberries» Татьяна Бакальчук заняла первое место в списке самых богатых женщин России - журнал «Forbes» оценил ее состояние в 13 миллиардов долларов. Впервые она оказалась там в 2018 году с показателем 600 миллионов долларов. В прошлом году «Wildberries» выполнила 323,8 миллиона заказов, что в два раза больше, чем в 2019-м. Оборот в 2020 году вырос на 96 процентов, достигнув 437,2 миллиарда рублей.

В тройку лидеров также попали экс-владелица ЗАО «Интеко» Елена Батурина (1,3 миллиарда) и совладелица ПАО «Группа Черкизово» Лидия Михайлова со своей семьей (1,3 миллиарда).

Четвертое место заняла дочь совладельца компании «Лукойл» и президента московского «Спартака» Леонида Федуна Екатерина с состоянием в 900 миллионов долларов. На пятой строчке - совладелица сети супермаркетов «Светофор» Валентина Шнайдер.

В десятку богатейших женщин России также вошли акционер компании «Прогресс Капитал» Ольга Белявцева, владелица акций «Фосагро» Евгения Гурьева, Татьяна Ковальчук (вместе с мужем владеет 49,9 процента компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует треть группы «Согаз»), совладелица и основатель группы компаний «Содружество» Наталья Луценко и бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена. Состояние каждой из них оценивается в 600 миллионов долларов.

Отметим, что в соцсетях первое место Бакальчук вызвало позитивные отклики, чего не скажешь о ее преследовательницах по списку.

«Уважаю людей, которые сами создали свой бизнес. Ведь в отличие от приватизаторов они умеют работать, а не придумывать схемы. Эти бизнесмены - гордость и надежда России», - написал читатель про Бакальчук.

«Из них только Бакальчук заработала свой капитал, а остальные пользуются итогами залоговых аукционов из 90-х. Батурину в Китае так вообще расстреляли бы на площади», - отмечает россиянин.

«Молодец, Бакальчук! УВАЖАЮ! первый раз наверное на первом месте не ВОР, а работяга», - рад за бизнесвумен москвич.

«Молодец женщина, четверо детей и с нуля такой бизнес подняла, и на внешнем контуре работает, даже в США магазины открыла. С оплатой там проблем нет - плати при получении, смотри, меряй. Я снасти покупал, хороший сервис, быстрая доставка. Заказал несколько катушек - выбрал, то что понравилось, оплатил», - практически отрекламировал бизнес Бакальчук читатель.

«И что делать с такими деньгами? Солить что ли и вместо огурцов зеленых лопать?» - не понимает, для чего людям столько денег уралец.

«Что-то очень часто мелькают окончания «газ» или «ойл», - отметил после изучения списка лингвист.

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