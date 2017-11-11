Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?

Sobesednik.ru подвел итоги многомесячной скандальной истории с фильмом «Матильды» – от трейлера до премьеры.
Ни одна из российских картин не была обставлена столь диким сопровождением с поджогами машин, громкими заявлениями Поклонской, проверками, инициированными депутатскими запросами, пикетами православных верующих...
Ожесточенная дискуссия вокруг «Матильды» режиссера Алексея Учителя длилась несколько месяцев. И теперь, кажется, фильм посмотрели все, кому было надо, кто хотел, и даже те, кто сроду бы на него не пошел.
Кто грозился взорвать кинотеатры?
Звонки о минировании кинотеатров в Москве поступили накануне выхода в прокат фильма «Матильда». В день премьеры были эвакуированы люди из семи кинотеатров. Угроза взрывов не подтвердилась, полиция пыталась установить личность звонившего.
У кинотеатра «Октябрь», куда на премьеру съезжались звезды театра и кино, в тот же вечер были задержаны 7 человек. В Петербурге у Мариинки прошли молитвенные стояния людей с иконами. И даже в провинциальном Кирове случился инцидент: в кинотеатр в день показа «Матильды» ворвался мужчина с монтировкой в руках и стал крушить окна и витрины. Разбушевавшегося удалось остановить общими усилиями сотрудников и полиции. Мужчина оказался представителем староверческой общины.
О чем фильм?
Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фигура Матильды всегда была окутана коконом легенд, сплетен и слухов. Виртуозная танцовщица, первая российская исполнительница фуэте, вытеснившая с нашей сцены иностранных гастролерш.
Матильда происходила из польской театральной семьи Кржезинских. Кшесинская была по сцене – такая фамилия казалась более благозвучной.
С будущим императором Николаем II познакомилась на обеде после выпускного спектакля. Практически сразу у них разгорелся роман (кстати, с одобрения его отца Александра III).
Ники (так ласково звала наследника царского престола Матильда, а он ее – Маля) старался не пропускать ни одного спектакля своей возлюбленной, заходил к ней в антракте, ездил к ней ужинать...
Императрица Мария Федоровна сыграла решающую роль в этой истории. Она настояла на помолвке сына с немецкой принцессой Алисой Гессенской. Последовавшие за этим события трагически разрушили все надежды Матильды...
С чего начался скандал?
Как ни странно, с трейлера, анонсирующего картину, где был показан невинный поцелуй Николая II и Матильды.
Увидев его, православные активисты обрушились с бурной критикой. Они посчитали недопустимым строить сюжет фильма вокруг романа будущего императора Николая II с балериной. Поскольку в картине есть постельные сцены цесаревича с танцовщицей, то часть верующих решили, что таким образом фильм оскорбляет их религиозные чувства.
На их сторону встала депутат Госдумы Наталья Поклонская, потребовавшая запретить показ картины и признать ее экстремистской. Она написала более 40 обращений в Генпрокуратуру с требованием проверить ленту на предмет нарушений законодательства.
Создателям фильма стало абсолютно не до шуток, когда от проката «Матильды» начали отказываться крупные сети кинотеатров. Но, слава Богу, справедливость восторжествовала. Власти не обнаружили ничего противозаконного в фильме, и «Матильда» увидела свет.
Будет телевизионный сериал
4-серийную версию “Матильды” планируется показать на федеральных каналах. На Западе она вызвала большой интерес.
Кто в ролях?
Роль Николая II исполнил известный немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды раскрыла польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш – императора Александра III, Данила Козловский – графа Воронцова, Григорий Добрыгин – великого князя Андрея Владимировича.
Николай II
Его роль исполнил Ларс Айдингер – успешный немецкий актер, режиссер, композитор и диджей.
С 1999 года и по сей день входит в состав труппы театра «Шаубюне» и является одним из самых задействованных актеров. Знаменит в первую очередь по сенсационному, по мнению критиков, сценическому исполнению ролей Гамлета и Ричарда III в шекспировских пьесах.
Информацией о его личной жизни не пестрят полосы желтых газет – Ларс состоит в браке с оперной певицей Ульрикой Айдингер. Супруги воспитывают дочку.
Матильда
Михалина Ольшанска, польская актриса, родилась в семье известных киноартистов Агнешки Фатыги и Войцеха Ольшанского 29 июня 1992 года.
В 2001 году Михалина поступила в польскую консерваторию. Перспективная скрипачка некоторое время выступала в качестве солистки симфонического оркестра. В возрасте 17 лет начала писать книги. Ею издано уже два романа: «Ребенок-звезда Атлантида» и «Очарованная».
С выбором актрисы, которая исполнит роль Матильды в фильме о царской семье, Алексей Учитель медлил. В кастинге участвовали такие мировые звезды, как Кира Найтли, Диана Вишнева, Натали Портман.
Михалина Ольшанска больше всех подошла, в том числе и параметрами роста и веса (при росте 168 см Михалина весит 49 кг).
МНЕНИЕ ПРОТИВ:
В день премьеры «Матильды» депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушила свой гнев на генпрокурора.
Это она сделала в новом видеообращении на YouTube, где заявила, что противники «Матильды» все равно победили, так как премьера фильма проходила при повышенных мерах безопасности, «как на судах над соратниками нацистов», а значит, народ знает и видит правду.
МНЕНИЕ ЗА:
Учащиеся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и Пермского государственного хореографического училища записали видеоролики в поддержку фильма Алексея Учителя «Матильда». В своих видео будущие балерины повторили 32 фуэте – движение классического танца, которое первой из российских артисток выполнила Матильда Кшесинская – выпускница Вагановского училища. Юные танцовщицы из Пермского училища принимали участие в съемках фильма «Матильда».
Алексей Учитель, режиссер: «Это победа всех здравомыслящих людей»
– Я считаю, что это не победа Алексея Учителя, это победа всех здравомыслящих людей. Я бы не брался за некую любовную интрижку – я считаю, что именно эта любовная история очень сильно повлияла на судьбу страны.
У нас был долгий съемочный процесс. На съемках побывали представители церкви и власти. И никто ни разу не сказал: «Караул!» И только когда вышел первый трейлер, где был невинный поцелуй, все началось.
Происходил некоторый абсурд. Шепотом мне говорили: «Покажите авторскую версию». Заявляю официально: ни одного слова, ни одного кадра ничто меня не заставило изменить в этой картине.
Григорий Добрыгин, актер: «Почему мы так стыдливо пытаемся прикрыть то, что было?»
– Ко мне приехали в гости родители, они люди верующие. И вот что они сказали мне: «Библия не скрывает всех поступков людей веры – царя Соломона и других... Почему мы так стыдливо в России пытаемся прикрыть то, что было?!»
Ингеборга Дапкунайте, актриса: «Я не могу осуждать императрицу!»
– Мне бы хотелось, чтобы те, кто смотрел фильм, воспринимали и оценивали его по художественным достоинствам, а не в контексте скандала.
Я участвовала ранее в масштабных картинах, но «Матильда» – это было впечатляюще. Эти массовые сцены – и Алексей Ефимович руководил огромной группой в 400 человек, которых надо было одеть, причесать, повесить всем бриллианты.
– Вам понравилось быть императрицей?
– Роль мне очень понравилась. Мне понравилось работать с Ларсом Айдингером, Луизой Вольфрам, Григорием Добрыгиным, Сергеем Гармашом, который сыграл царя и моего мужа.
– А поступки вашей героини вам импонируют? Как женщина вы бы сделали выбор в пользу любви или расчета?
– Меня потрясает этот вопрос: что значит «как женщина»? Я рассуждаю как человек. И не вижу разницы между мужчиной и женщиной.
– Ну хорошо... сформулирую иначе. Если бы это был ваш сын, вы бы так же потребовали от него отказаться от любимой женщины?
– Я не знаю... Я не царица. Я могу думать только в рамках персонажа. Это роль... Я не могу осуждать императрицу.
Сергей Гармаш, актер: «Играть царя?! Это – шутка?!»
– Я обычно категорически не говорю о политике, но когда речь идет о «коктейлях Молотова» и православном экстремизме – этому должен быть достойный ответ.
В фильме все факты абсолютно документальны. Я разговаривал с тремя консультантами.
Когда Алексей Ефимович мне позвонил, я ему сказал: «Ты смеешься? Играть царя? Это шутка?» «Нет, – сказал он. – Не шутка». Хотя, по мне, играть что царя, что охранника – одинаково. Главное, чтобы была настоящая роль.