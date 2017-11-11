Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?

В центре внимания
Card image cap

"Элитный фан-клуб" – эксперты о движении Putin Team

Блокчейн и криптовалюты: что они могут дать государствам и бизнесу

Война дворцам. Почему Минстрой решил ограничить размеры частных домов


Новости дня

11 ноября, суббота

[16:52]Власти ЯНАО объяснились по поводу унитаза из Италии за 8 млн
[16:12]Школьники на Mercedes открыли огонь из автомата в Москве
[15:47]Получающая 300 тысяч в месяц вице-мэр Омска пожаловалась на зарплату
[14:49]Житель Ижевска рассказал, как он устроил взрыв из-за "голосов"
[14:21]Владимир Путин призвал подождать с разговором о его новом сроке
[13:32]Полонский и Собчак договорились о дебатах на "рабочей встрече"
[12:30]Напавших на 4-х мужчин в Москве задержали по дороге на границу
[12:01]Экс-хозяина "Черкизона" обвинили в убийствах и объявили в розыск
[11:13]Умирающий мужчина с гранатой попытался ограбить банк в Москве
[10:47]Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
[10:24]В Сирии опровергли слухи об атаке смертника на военных из РФ
[09:53]Крымские власти выступили против визита инспекторов из США
[09:26]Путин и Трамп на саммите АТЭС подписали документ по Сирии

10 ноября, пятница

[17:40]Путин и Трамп встретились на фотосессии саммита АТЭС во Вьетнаме
[17:31]Неизвестные устроили стрельбу на западе Москвы
[17:12]Пенсионерку приговорили к двум годам условно за двойную пенсию
[17:04]Собчак призвала Мутко покинуть пост из-за скандалов с допингом
[16:15]Сотрудники ФСБ нашли взрывчатку в заброшенном доме под Хабаровском
[16:06]Учитель заявил, что скандал плохо отразился на сборах "Матильды"
[15:36]Доход Порошенко в октябре составил более тысячи долларов
[15:31]Минтруд назвал Ингушетию регионом с самой высокой безработицей
[14:59]47% россиян увидели положительное влияние РПЦ на ситуацию внутри РФ
[14:32]Мать и сестра Захарченко утверждают, что им "подкинули" миллионы
[14:09]После игры с Аргентиной в метро Москвы увеличат число поездов в 1,5 раза
[13:43]Двое военных погибли при взрыве боеприпасов в Забайкалье
[13:33]Спасатели эвакуировали 70 детей из задымленного детсада в СВАО
[13:18]Винокур заявил, что Дубовицкая "понятия не имеет" о смерти Задорнова
[13:16]В ГД внесут закон о запрете бытового газа после взрыва в Ижевске
[12:52]Полковник Захарченко мог заработать за день более 23 млн рублей
[12:39]Пушков назвал четыре СМИ из США, попадающие под ограничения в РФ
[12:23]В Мосгордуме не исключили установку мемориальной доски Задорнову
[12:10]Синоптики пообещали москвичам дождливую, но теплую погоду в выходные
[12:06]Сотрдуника "Газпрома" госпитализировали после избиения в Питере
[11:33]Глава СПЧ настоял на введении в УК РФ нескольких статей о живодерстве
[11:30]Жители обрушившегося дома в Ижевске получат от властей по 10 тысяч
[11:05]На 70-м году жизни от рака скончался сатирик Михаил Задорнов
[10:58]Росгвардия заселится в студенческие общежития на время ЧМ-2018
[10:41]Фракция ЛДПР предложила ввести 35-часовую рабочую неделю для некурящих
[10:22]Продукты в Москве подорожали на 1,9% из-за роста доходов москвичей
[10:18]Disney анонсировала новую трилогию "Звездных войн" с другими героями
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
Ваше здоровье. Как проверить себя на рак – шаг за шагом
Откуда берется кешбэк и что такое карты рассрочки: все о новых схемах банков
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?

Культура и ТВ
«Только звезды» №22-2017

normal

Михалина Ольшанска в роли Матильды Кшесинской // Стоп-кадр YouTube

Sobesednik.ru подвел итоги многомесячной скандальной истории с фильмом «Матильды» – от трейлера до премьеры.

Ни одна из российских картин не была обставлена столь диким сопровождением с поджогами машин, громкими заявлениями Поклонской, проверками, инициированными депутатскими запросами, пикетами православных верующих... 

Ожесточенная дискуссия вокруг «Матильды» режиссера Алексея Учителя длилась несколько месяцев. И теперь, кажется, фильм посмотрели все, кому было надо, кто хотел, и даже те, кто сроду бы на него не пошел.  

Кто грозился взорвать кинотеатры?

Звонки о минировании кинотеатров в Москве поступили накануне выхода в прокат фильма «Матильда». В день премьеры были эвакуированы люди из семи кинотеатров. Угроза взрывов не подтвердилась, полиция пыталась установить личность звонившего. 

У кинотеатра «Октябрь», куда на премьеру съезжались звезды театра и кино, в тот же вечер были задержаны 7 человек. В Петербурге у Мариинки прошли молитвенные стояния людей с иконами. И даже в провинциальном Кирове случился инцидент:  в кинотеатр в день показа «Матильды» ворвался мужчина с монтировкой в руках и стал крушить окна и витрины. Разбушевавшегося удалось остановить общими усилиями сотрудников и полиции. Мужчина оказался представителем староверческой общины.

Пикет у кинотеатра «Октябрь» в Москве
Пикет у кинотеатра «Октябрь» в Москве // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

О чем фильм?

Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фигура Матильды всегда была окутана коконом легенд, сплетен и слухов. Виртуозная танцовщица, первая российская исполнительница фуэте, вытеснившая с нашей сцены иностранных гастролерш.

Матильда происходила из польской театральной семьи Кржезинских. Кшесинская была по сцене – такая фамилия казалась более благозвучной. 

С будущим императором Николаем II познакомилась на обеде после выпускного спектакля. Практически сразу у них разгорелся роман (кстати, с одобрения его отца Александра III). 

Ники (так ласково звала наследника царского престола Матильда, а он ее – Маля) старался не пропускать ни одного спектакля своей возлюбленной, заходил к ней в антракте, ездил к ней ужинать...

Императрица Мария Федоровна сыграла решающую роль в этой истории. Она настояла на помолвке сына с немецкой принцессой Алисой Гессенской. Последовавшие за этим события трагически разрушили все надежды Матильды... 

С чего начался скандал?

Как ни странно, с трейлера, анонсирующего картину, где был показан невинный поцелуй Николая II и Матильды.

Увидев его, православные активисты обрушились с бурной критикой. Они посчитали недопустимым строить сюжет фильма вокруг романа будущего императора Николая II с балериной. Поскольку в картине есть постельные сцены цесаревича с танцовщицей, то часть верующих решили, что таким образом фильм оскорбляет их религиозные чувства.

На их сторону встала депутат Госдумы Наталья Поклонская, потребовавшая запретить показ картины и признать ее экстремистской. Она написала более 40 обращений в Генпрокуратуру с требованием проверить ленту на предмет нарушений законодательства. 

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Создателям фильма стало абсолютно не до шуток, когда от проката «Матильды» начали отказываться крупные сети кинотеатров. Но, слава Богу, справедливость восторжествовала. Власти не обнаружили ничего противозаконного в фильме, и «Матильда» увидела свет. 

Будет телевизионный сериал

4-серийную версию “Матильды” планируется показать на федеральных каналах. На Западе она вызвала большой интерес. 

Кто в ролях?

Роль Николая II исполнил известный немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды раскрыла польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш – императора Александра III, Данила Козловский – графа Воронцова, Григорий Добрыгин – великого князя Андрея Владимировича. 

Николай II

Его роль исполнил Ларс Айдингер – успешный немецкий актер, режиссер, композитор и диджей. 

С 1999 года и по сей день входит в состав труппы театра «Шаубюне» и является одним из самых задействованных актеров. Знаменит в первую очередь по сенсационному, по мнению критиков, сценическому исполнению ролей Гамлета и Ричарда III в шекспировских пьесах. 

Информацией о его личной жизни не пестрят полосы желтых газет – Ларс состоит в браке с оперной певицей Ульрикой Айдингер. Супруги воспитывают дочку.

Матильда

Михалина Ольшанска, польская актриса, родилась в семье известных киноартистов Агнешки Фатыги и Войцеха Ольшанского 29 июня 1992 года.

В 2001 году Михалина поступила в польскую консерваторию. Перспективная скрипачка некоторое время выступала в качестве солистки симфонического оркестра. В возрасте 17 лет начала писать книги. Ею издано уже два романа: «Ребенок-звезда Атлантида» и «Очарованная». 

С выбором актрисы, которая исполнит роль Матильды в фильме о царской семье, Алексей Учитель медлил. В кастинге участвовали такие мировые звезды, как Кира Найтли, Диана Вишнева, Натали Портман. 

Михалина Ольшанска больше всех подошла, в том числе и параметрами роста и веса (при росте 168 см Михалина весит 49 кг).

Фото: Global Look Press

МНЕНИЕ ПРОТИВ:

В день премьеры «Матильды» депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушила свой гнев на генпрокурора.

Это она сделала в новом видеообращении на YouTube, где заявила, что противники «Матильды» все равно победили, так как премьера фильма проходила при повышенных мерах безопасности, «как на судах над соратниками нацистов», а значит, народ знает и видит правду.

МНЕНИЕ ЗА:

Учащиеся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и Пермского государственного хореографического училища записали видеоролики в поддержку  фильма Алексея Учителя «Матильда». В своих видео будущие балерины повторили 32 фуэте – движение классического танца, которое первой из российских артисток выполнила Матильда Кшесинская – выпускница Вагановского училища. Юные танцовщицы из Пермского училища принимали участие в съемках фильма «Матильда». 

Алексей Учитель, режиссер: «Это победа всех здравомыслящих людей»

– Я считаю, что это не победа Алексея Учителя, это победа всех здравомыслящих людей. Я бы не брался за некую любовную интрижку – я считаю, что именно эта любовная история очень сильно повлияла на судьбу страны. 

У нас был долгий съемочный процесс. На съемках побывали представители церкви и власти. И никто ни разу не сказал: «Караул!» И только когда вышел первый трейлер, где был невинный поцелуй, все началось.

Происходил некоторый абсурд. Шепотом мне говорили: «Покажите авторскую версию». Заявляю официально: ни одного слова, ни одного кадра ничто меня не заставило изменить в этой картине.

Григорий Добрыгин, актер: «Почему мы так стыдливо пытаемся прикрыть то, что было?»

– Ко мне приехали в гости родители, они люди верующие. И вот что они сказали мне: «Библия не скрывает всех поступков людей веры – царя Соломона и других... Почему мы так стыдливо в России пытаемся прикрыть то, что было?!»

Ингеборга Дапкунайте, актриса: «Я не могу осуждать императрицу!»

– Мне бы хотелось, чтобы те, кто смотрел фильм, воспринимали и оценивали его по художественным достоинствам, а не в контексте скандала. 

Я участвовала ранее в масштабных картинах, но «Матильда» – это было впечатляюще. Эти массовые сцены – и Алексей Ефимович руководил огромной группой в 400 человек, которых надо было одеть, причесать, повесить всем бриллианты. 

– Вам понравилось быть императрицей?

– Роль мне очень понравилась. Мне понравилось работать с Ларсом Айдингером,  Луизой Вольфрам, Григорием Добрыгиным, Сергеем Гармашом, который сыграл царя и моего мужа.

– А поступки вашей героини вам импонируют? Как женщина вы бы сделали выбор в пользу любви или расчета? 

– Меня потрясает этот вопрос: что значит  «как женщина»? Я рассуждаю как человек. И не вижу разницы между мужчиной и женщиной. 

– Ну хорошо... сформулирую иначе. Если бы это был ваш сын, вы бы так же потребовали от него отказаться от любимой женщины?

– Я не знаю... Я не царица. Я могу думать только в рамках персонажа. Это роль... Я не могу осуждать императрицу. 

Сергей Гармаш, актер: «Играть царя?! Это – шутка?!»

– Я обычно категорически не говорю о политике, но когда речь идет о «коктейлях Молотова» и православном экстремизме – этому должен быть достойный ответ. 

В фильме все факты абсолютно документальны. Я разговаривал с тремя консультантами. 

Когда Алексей Ефимович мне позвонил, я ему сказал: «Ты смеешься? Играть царя? Это шутка?» «Нет, – сказал он. – Не шутка». Хотя, по мне, играть что царя, что охранника – одинаково. Главное, чтобы была настоящая роль.

Теги: Поклонская / "Матильда"

поделиться:



Политика
От образования оторвут 70 млн в год на детский канал о политике
Власти ЯНАО объяснились по поводу унитаза из Италии за 8 млн
Получающая 300 тысяч в месяц вице-мэр Омска пожаловалась на зарплату
Владимир Путин призвал подождать с разговором о его новом сроке
Общество
Повышение пенсионного возраста – или трудового стажа: сколько можно вкалывать?
Житель Ижевска рассказал, как он устроил взрыв из-за "голосов"
Экс-хозяина "Черкизона" обвинили в убийствах и объявили в розыск
В Сирии опровергли слухи об атаке смертника на военных из РФ
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Мы живем не при рейхстаге, мы живем не при вожде – мы давно уже в «Аншлаге». Потому что он везде

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Все смешалось: чиновники и священники бросились отмечать юбилей революции, а коммунисты будто поменялись с банкирами местами

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Если деятели культуры окончательно разочаруются в государстве и справедливой власти, мало никому не покажется


Культура и ТВ
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?
День в истории с Борисом Бурдой. Постояли на Угре – и нету ига!
Вдова Ильи Олейникова: Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"
Учитель заявил, что скандал плохо отразился на сборах "Матильды"
Шоу-бизнес
Николай Лукинский: Сильные эмоции я получаю только от своей жены
"Звездные" мошенничества: кто обводит звезд вокруг пальца?
Ее люди. Как прошел первый сольный концерт Ольги Бузовой
Дочь Анастасии Волочковой просит ее покупать дешевые вещи

Здоровье
Главный инфекционист России: Не надо недооценивать грипп
Три эффективных народных желчегонных средства
Пять фактов и мифов о ранней седине
Цельнозерновой хлеб или спагетти помогают обрести стройную талию
Туризм
Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня
Россиян предупредили о крупной вспышке легионеллеза в Португалии
Тур в будущее
Тайские власти отсрочили полный запрет на курение на пляжах
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
ФСО попросила право на единоличное сопровождение кортежей
Решение кабмина о приоритете авто при круговом движении вступило в силу
Продажи Lada в России увеличились почти на 23% за год
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Хозяевам снесённого "самостроя" предложили платить компенсации
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Хозяйка Арктики. Сколько тратят в Мурманской области на визиты vip-персон
Ксения Собчак: В России сегодня знают двух человек – Путина и меня
"Сегодня в России нет группы, которая могла бы назначить преемника"
Студенты из Чечни – об обязательном посещении матчей "Ахмата"
Вдова Ильи Олейникова:
Муж мне без конца говорил "Зачем мучаешь сына?"
Анна Фроловцева:
Днем я была актрисой, а ночью – сторожем и уборщицей
"Медиа – это история, а люди в администрациях – это временное"
Диана Гурцкая:
Хочу увидеть сына, хоть на пять минут
Тамара Семина:
Впервые приехав в Москву, ночевала на детской площадке


"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Подмосковные деревни окружают карьерами, свалками и мусоросжигающими заводами
"Кто руководит, тот и прав". Кого в РФ лишают – и не лишают – ученых степеней
Игорь Яковенко: Соловьев понял, что расплата неизбежна

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса
Жителя Новосибирска оштрафовали на 6,7 тысячи за летающую "Оку"