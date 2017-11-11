Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?

Sobesednik.ru подвел итоги многомесячной скандальной истории с фильмом «Матильды» – от трейлера до премьеры.

Ни одна из российских картин не была обставлена столь диким сопровождением с поджогами машин, громкими заявлениями Поклонской, проверками, инициированными депутатскими запросами, пикетами православных верующих...

Ожесточенная дискуссия вокруг «Матильды» режиссера Алексея Учителя длилась несколько месяцев. И теперь, кажется, фильм посмотрели все, кому было надо, кто хотел, и даже те, кто сроду бы на него не пошел.

Кто грозился взорвать кинотеатры?

Звонки о минировании кинотеатров в Москве поступили накануне выхода в прокат фильма «Матильда». В день премьеры были эвакуированы люди из семи кинотеатров. Угроза взрывов не подтвердилась, полиция пыталась установить личность звонившего.

У кинотеатра «Октябрь», куда на премьеру съезжались звезды театра и кино, в тот же вечер были задержаны 7 человек. В Петербурге у Мариинки прошли молитвенные стояния людей с иконами. И даже в провинциальном Кирове случился инцидент: в кинотеатр в день показа «Матильды» ворвался мужчина с монтировкой в руках и стал крушить окна и витрины. Разбушевавшегося удалось остановить общими усилиями сотрудников и полиции. Мужчина оказался представителем староверческой общины.

Пикет у кинотеатра «Октябрь» в Москве // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

О чем фильм?

Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фигура Матильды всегда была окутана коконом легенд, сплетен и слухов. Виртуозная танцовщица, первая российская исполнительница фуэте, вытеснившая с нашей сцены иностранных гастролерш.

Матильда происходила из польской театральной семьи Кржезинских. Кшесинская была по сцене – такая фамилия казалась более благозвучной.

С будущим императором Николаем II познакомилась на обеде после выпускного спектакля. Практически сразу у них разгорелся роман (кстати, с одобрения его отца Александра III).

Ники (так ласково звала наследника царского престола Матильда, а он ее – Маля) старался не пропускать ни одного спектакля своей возлюбленной, заходил к ней в антракте, ездил к ней ужинать...

Императрица Мария Федоровна сыграла решающую роль в этой истории. Она настояла на помолвке сына с немецкой принцессой Алисой Гессенской. Последовавшие за этим события трагически разрушили все надежды Матильды...

С чего начался скандал?

Как ни странно, с трейлера, анонсирующего картину, где был показан невинный поцелуй Николая II и Матильды.

Увидев его, православные активисты обрушились с бурной критикой. Они посчитали недопустимым строить сюжет фильма вокруг романа будущего императора Николая II с балериной. Поскольку в картине есть постельные сцены цесаревича с танцовщицей, то часть верующих решили, что таким образом фильм оскорбляет их религиозные чувства.

На их сторону встала депутат Госдумы Наталья Поклонская, потребовавшая запретить показ картины и признать ее экстремистской. Она написала более 40 обращений в Генпрокуратуру с требованием проверить ленту на предмет нарушений законодательства.

Наталья Поклонская // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Создателям фильма стало абсолютно не до шуток, когда от проката «Матильды» начали отказываться крупные сети кинотеатров. Но, слава Богу, справедливость восторжествовала. Власти не обнаружили ничего противозаконного в фильме, и «Матильда» увидела свет.

Будет телевизионный сериал

4-серийную версию “Матильды” планируется показать на федеральных каналах. На Западе она вызвала большой интерес.

Кто в ролях?

Роль Николая II исполнил известный немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды раскрыла польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, Сергей Гармаш – императора Александра III, Данила Козловский – графа Воронцова, Григорий Добрыгин – великого князя Андрея Владимировича.

Николай II

Его роль исполнил Ларс Айдингер – успешный немецкий актер, режиссер, композитор и диджей.

С 1999 года и по сей день входит в состав труппы театра «Шаубюне» и является одним из самых задействованных актеров. Знаменит в первую очередь по сенсационному, по мнению критиков, сценическому исполнению ролей Гамлета и Ричарда III в шекспировских пьесах.

Информацией о его личной жизни не пестрят полосы желтых газет – Ларс состоит в браке с оперной певицей Ульрикой Айдингер. Супруги воспитывают дочку.

Матильда

Михалина Ольшанска, польская актриса, родилась в семье известных киноартистов Агнешки Фатыги и Войцеха Ольшанского 29 июня 1992 года.

В 2001 году Михалина поступила в польскую консерваторию. Перспективная скрипачка некоторое время выступала в качестве солистки симфонического оркестра. В возрасте 17 лет начала писать книги. Ею издано уже два романа: «Ребенок-звезда Атлантида» и «Очарованная».

С выбором актрисы, которая исполнит роль Матильды в фильме о царской семье, Алексей Учитель медлил. В кастинге участвовали такие мировые звезды, как Кира Найтли, Диана Вишнева, Натали Портман.

Михалина Ольшанска больше всех подошла, в том числе и параметрами роста и веса (при росте 168 см Михалина весит 49 кг).

Фото: Global Look Press

МНЕНИЕ ПРОТИВ:

В день премьеры «Матильды» депутат Госдумы Наталья Поклонская обрушила свой гнев на генпрокурора.

Это она сделала в новом видеообращении на YouTube, где заявила, что противники «Матильды» все равно победили, так как премьера фильма проходила при повышенных мерах безопасности, «как на судах над соратниками нацистов», а значит, народ знает и видит правду.

МНЕНИЕ ЗА:

Учащиеся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и Пермского государственного хореографического училища записали видеоролики в поддержку фильма Алексея Учителя «Матильда». В своих видео будущие балерины повторили 32 фуэте – движение классического танца, которое первой из российских артисток выполнила Матильда Кшесинская – выпускница Вагановского училища. Юные танцовщицы из Пермского училища принимали участие в съемках фильма «Матильда».

Алексей Учитель, режиссер: «Это победа всех здравомыслящих людей»

– Я считаю, что это не победа Алексея Учителя, это победа всех здравомыслящих людей. Я бы не брался за некую любовную интрижку – я считаю, что именно эта любовная история очень сильно повлияла на судьбу страны.

У нас был долгий съемочный процесс. На съемках побывали представители церкви и власти. И никто ни разу не сказал: «Караул!» И только когда вышел первый трейлер, где был невинный поцелуй, все началось.

Происходил некоторый абсурд. Шепотом мне говорили: «Покажите авторскую версию». Заявляю официально: ни одного слова, ни одного кадра ничто меня не заставило изменить в этой картине.

Григорий Добрыгин, актер: «Почему мы так стыдливо пытаемся прикрыть то, что было?»

– Ко мне приехали в гости родители, они люди верующие. И вот что они сказали мне: «Библия не скрывает всех поступков людей веры – царя Соломона и других... Почему мы так стыдливо в России пытаемся прикрыть то, что было?!»

Ингеборга Дапкунайте, актриса: «Я не могу осуждать императрицу!»

– Мне бы хотелось, чтобы те, кто смотрел фильм, воспринимали и оценивали его по художественным достоинствам, а не в контексте скандала.

Я участвовала ранее в масштабных картинах, но «Матильда» – это было впечатляюще. Эти массовые сцены – и Алексей Ефимович руководил огромной группой в 400 человек, которых надо было одеть, причесать, повесить всем бриллианты.

– Вам понравилось быть императрицей?

– Роль мне очень понравилась. Мне понравилось работать с Ларсом Айдингером, Луизой Вольфрам, Григорием Добрыгиным, Сергеем Гармашом, который сыграл царя и моего мужа.

– А поступки вашей героини вам импонируют? Как женщина вы бы сделали выбор в пользу любви или расчета?

– Меня потрясает этот вопрос: что значит «как женщина»? Я рассуждаю как человек. И не вижу разницы между мужчиной и женщиной.

– Ну хорошо... сформулирую иначе. Если бы это был ваш сын, вы бы так же потребовали от него отказаться от любимой женщины?

– Я не знаю... Я не царица. Я могу думать только в рамках персонажа. Это роль... Я не могу осуждать императрицу.

Сергей Гармаш, актер: «Играть царя?! Это – шутка?!»

– Я обычно категорически не говорю о политике, но когда речь идет о «коктейлях Молотова» и православном экстремизме – этому должен быть достойный ответ.

В фильме все факты абсолютно документальны. Я разговаривал с тремя консультантами.

Когда Алексей Ефимович мне позвонил, я ему сказал: «Ты смеешься? Играть царя? Это шутка?» «Нет, – сказал он. – Не шутка». Хотя, по мне, играть что царя, что охранника – одинаково. Главное, чтобы была настоящая роль.