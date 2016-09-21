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Субботник в память о Юрии Лужкове

Пять лет назад Лужков нестандартно отпраздновал свой 80-летний юбилей – в парке «Коломенское» прошел субботник и праздник, куда были приглашены все москвичи. Свое 85-летие он планировал отметить так же. Но не дожил, и этот день стал днем его памяти...

Фото: фонд Юрия Лужкова

Помню, 5 лет назад в Коломенском было шумно и весело. Стояла прекрасная погода, посадить 500 яблонь и груш в одном из самых любимых Лужковым парков столицы пришли многие – и именитые, и простые граждане. Дети были заняты в мастер-классах, для желающих работала полевая кухня – людям предлагали лужковский мед и гречневую кашу из выращенной экс-мэром в Калининградской области гречки. Потом был концерт...

В шатер, где находился юбиляр с семьей и несколько самых близких друзей, тянулась огромная очередь москвичей, которые хотели лично поздравить Лужкова.

В подарок пришедшим экс-мэр приготовил садовые скамейки, скворечники, кормушки, рабочие фартуки... Все это граждане, уходя с дня рождения бывшего градоначальника, радостно уносили с собой: на дачах пригодится.

Фото: Александр Алешкин
2016. Лужков помогает надеть фартук Геннадию Хазанову

Необычный юбилей – не гламурный, а трудовой - придумала устроить супругу Елена Батурина (это был сюрприз), и лично договорилась об этом с Владимиром Путиным.

Тогда, пять лет назад, Юрий Михайлович сказал, что ему очень понравилось так отмечать свой день рождения, и он надеется увидеть всех на своем 85-летнем юбилее, в 2021-м и посадить еще один сад. Он не дожил. Но традиция жива, только теперь это – день памяти Лужкова.

На этот раз, по законам пандемичного времени, в парке могли одновременно находиться не больше 500 человек, но люди были готовы ждать своей очереди, чтобы высадить деревья в знак памяти о бывшем градоначальнике.

Фото: фонд Юрия Лужкова
Фото: фонд Юрия Лужкова
В этот раз высадили 250 деревьев
Фото: фонд Юрия Лужкова
Фото: фонд Юрия Лужкова

По окончании работ в память о Юрии Михайловиче и его необычном подарке городу на территории восстановленного исторического сада в Коломенском был торжественно открыт мемориальный камень работы народного художника РФ Салавата Щербакова.с надписью «Сад воссоздан Юрием Михайловичем Лужковым (1936-2019) и расширен в честь его 85-летия».

Фото: фонд Юрия Лужкова
Фото: фонд Юрия Лужкова

На церемонии с речью о покойном выступили народные артисты Надежда Бабкина, Михаил Турецкий, автор мемориального камня Салават Щербаков, а также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Фото: фонд Юрия Лужкова
Фото: фонд Юрия Лужкова

Надежда Бабкина напомнила собравшимся о неоценимой поддержке, которую Юрий Лужков оказывал деятелям культуры Москвы даже в самые сложные для столицы периоды.

– Как Юрий Лужков был народным мэром, близким к простым людям, понимающим их, так и этот мемориальный камень – памятник народной традиции субботников, памятник стремлению делать Москву лучше – всему тому, что было так важно для Юрия Михайловича Лужкова, – отметил ведущий церемонии артист театра и кино Андрей Анкудинов.

Фото: фонд Юрия Лужкова
Фото: фонд Юрия Лужкова
Фото: фонд Юрия Лужкова
Фото: фонд Юрия Лужкова

Ну и, конечно, никто не ушел без подарка.

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