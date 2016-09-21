Субботник в память о Юрии Лужкове

Помню, 5 лет назад в Коломенском было шумно и весело. Стояла прекрасная погода, посадить 500 яблонь и груш в одном из самых любимых Лужковым парков столицы пришли многие – и именитые, и простые граждане. Дети были заняты в мастер-классах, для желающих работала полевая кухня – людям предлагали лужковский мед и гречневую кашу из выращенной экс-мэром в Калининградской области гречки. Потом был концерт...

В шатер, где находился юбиляр с семьей и несколько самых близких друзей, тянулась огромная очередь москвичей, которые хотели лично поздравить Лужкова.

В подарок пришедшим экс-мэр приготовил садовые скамейки, скворечники, кормушки, рабочие фартуки... Все это граждане, уходя с дня рождения бывшего градоначальника, радостно уносили с собой: на дачах пригодится.