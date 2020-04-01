Зоозащитники обвинили YouTube в зарабатывании миллинов долларов на садистском контенте

В период с июля прошлого года до текущего лета Коалиция организаций по защите животных, работающая в Азии, задокументировала 5480 ссылок на видеоролики с жестоким обращением с животными на YouTube, Facebook и TikTok. Они были размещены в качестве развлечения, а также зарабатывали деньги на просмотрах и репостах, пишет Independent.

Предполагается, что на видеороликах, записанных всего за три месяца прошлого года, YouTube заработал до 12 миллионов долларов от распространения контента о жестоком обращении с животными. Сами создатели заработали почти 15 миллионов долларов.

В антирейтинге производителей садистского контента числятся Индонезия, США, Австралия, Камбоджа, Южная Африка и Южная Корея. Великобритания в этом списке стала 14-й страной по созданию жестокого контента, который в основном был связан с охотой, но также и с преднамеренной травлей птиц или стрельбой в белок. При этом Соединенное Королевство стало третьей страной по количеству загрузок жестокого контента.

Участники роликов бьют, поджигают небольших животных, натравливают собак на маленьких котят, в одном из видео питон насмерть душит щенка. Насилие в отношении зверей часто сопровождается хохотом наблюдателей.

Чаще всего насилию подвергаются птицы, собаки и кошки, но некоторые используемые виды классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения. В том числе ящеры, медведи, гиббоны, питоны и макаки.

Наиболее жестоким контент был у YouTube, но у Facebook имеется возможность создания закрытых сообществ, что позволяет скрывать жестокие видео как улики преступлений против животных.

«Социальным сетям непростительно закрывать глаза на отвратительные сцены жестокого обращения с животными, размещенные на их платформах. Их моральная ответственность - пресечь контент, в котором животные вынуждены страдать из-за развлечения и финансовой выгоды. Нет сомнений в том, что эти медиакорпорации имеют право удалять эти мерзкие видео, и достойно осуждения, что они этого еще не сделали»

, – заявляет исполнительный директор International Animal Rescue Алан Найт.

В TikTok и YouTube заявили, что на их площадках запрещено выкладывать кадры жестокого обращения с животными. Прописаны конкретные ситуации, в которых физическое воздействие в отношении животного должно расцениваться как насилие или шокирующий контент.

При этом авторы годового исследования отмечают, что часто видеозаписи с насильственными сценами в отношении животных оставались доступными, несмотря на неоднократные жалобы.