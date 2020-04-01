"Гуф-садист и преступник": Резник потребовал посадить рэпера за собачьи бои

Скандал с рэпером Гуфом продолжает набирать обороты. За публикацию видео, на котором собака Гуфа при полном попустительстве хозяина вгрызается в глотку другому животному, зоозащитники уже призвали наказать рэпера по всей строгости закона.

С ними солидарен и Илья Резник, большой любитель животных. Поэт до сих пор пребывает в ужасе от увиденных собачьих боев, устроенных Гуфом.

– Это просто кошмар, – заявил нам Илья Рахмиэлевич. – Он садист.

По мнению поэта, к Гуфу нужно применить самые серьезные санкции. Чтобы другим было неповадно.

– Я бы давал реальный срок тем, кто издевается над животными, – продолжает Резник. – Такой цинизм никак нельзя оправдать. Это говорит о его преступном характере.

Илья Резник и его супруга Ирина не представляют своей жизни без животных. На сегодняшний день в их доме живет три собаки и пять кошек.