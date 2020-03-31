Рэпер Гуф натравил свою собаку на соседскую во время стрима в Instagram

Ассоциация адвокатов по правам животных опубликовала инструкцию о подаче заявления в полицию по факту жестокого обращения с животными со стороны рэпера Гуфа.

Артист во время стрима в Instagram продемонстрировал, как натравил свою овчарку на соседского пса. Он транслировал схватку, сопровождая ее матом и словами: «Кто-то на районе появился? Кто здесь хозяин? Пусть следят за своими собаками!»

После Гуф обращается с претензией к извиняющейся соседке, которая утверждает, что собака сбежала, а не была выпущена хозяевами без поводка. При этом у самого рэпера пес был без намордника, что и позволило драке между животными состояться.

Инцидент произошел в селе Апрелевка Наро-Фоминского района Подмосковья. Зооактивисты требуют провести проверку в отношении рэпера по статье УК РФ о жестоком обращении с животным и проверить на соответствие поступка нормам КоАП.