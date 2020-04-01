Ярмольник назвал сволочью Гуфа, натравившего пса на соседских собак

Выходка рэпера Гуфа, натравившего своего пса на соседских собак, вызвала скандал в соцсетях. Sobesednik.ru попросил прокомментировать этот инцидент Леонида Ярмольника, который часто выступает в защиту животных. Актер не стал стесняться в выражениях, оценивая поступок Гуфа.

«Гуф отмороженный, для меня он умер навсегда», «какой же он конченный», «Гуф в очередной раз показал, что он из себя представляет», – выходка рэпера Гуфа-Долматова не оставила равнодушным никого из пользователей.

Напомним, что сыр-бор разгорелся после того, как Гуф вышел погулять со своей овчаркой, ведя трансляцию в инстаграм. Вначале все было нормально. Гуф рассказывал, что режим самоизоляции не нарушает, гуляет рядом с домом. Его овчарка по кличке Гуччи была на поводке, но без намордника. Когда поблизости появились соседские собаки, Гуф ослабил поводок и перестал удерживать своего пса. В результате овчарка набросилась на абсолютно смирного лабрадора, а Гуф смотрел на это и подначивал своего пса. Ну и не забывал бодро комментировать все происходящее, не прерывая, разумеется, трансляцию в инстаграме. Овчарка Гуфа — собака агрессивная и, возможно, притравленная — просто вцепилась в несчастного лабрадора, пока не подбежали его хозяева, на которых уже набросился сам рэпер. В каком он сам был состоянии, неясно, но ещё недавно он заявлял, что завязал с тяжелыми наркотиками.

Скриншот с видео

«Мало вам этого?» — отчитывал он соседей за то, что их собака ходит без поводка. Соседи объяснили, что собака убежала. «Мы ее не отпускали, извините, пожалуйста!» – оправдывались они за собаку. А Гуф рассказывал в это время на камеру, что его овчарка грызла соседскую собаку 20 минут.

Леонид Ярмольник, известный зоозащитник, который, например, в 2012 был организатором митинга против догхантеров и в защиту животных, да и вообще известен многими благими делами в этой сфере, в разговоре с Sobesednik.ru признался: он не знает, что за личность «этот рэпер». И выдал свою независимую характеристику человеку, спустившего своего пса на чужого и смаковавшего грызню:

– Ну он сволочь! Что тут скажешь! Просто сволочь и идиот.