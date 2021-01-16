Распиливший щенка житель Омска пойдет под суд по уголовной статье

15 января в Омске зоозащитники установили личность и местоположение 44-летнего мужчины, который снял на видео, как распиливает электропилой щенка, выложв это в соцсети.

Полицейские воспользовались информацией волонтеров и задержали омича. Тот пытался бежать, когда узнал, что его планируют задержать, пишет «Интерфакс».

В пресс-службе местного управления МВД поясняют, что у мужчины во дворе ощенилась собака. Часть щенков он утопил, а одного решил оставить для сожительницы, но после передумал.

Мужчина убил животное, запечатлел это на камеру, выложил в сеть и лег спать. Свой поступок он объяснил состоянием сильного алкогольного опьянения. Некоторые источники утверждают, что мужчина вел прямую трансляцию.

Против него заведено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

На опертивной съемке, выложенной омской полицией, мужчина признается в преступлении. На кадрах также видно, что забор его дома исписан обличительными заявлениями.