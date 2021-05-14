В Питере задержали мужчину, избивавшего собаку другой собакой на улице

Очевидцы в Санкт-Петербурге засняли на видео, как пьяный местный житель избивал одну свою собаку породы шелти другим псом породы болонка. При этом обоих питомцев он держал за две лапы в дискомфортном для них состоянии.

Видео разошлось по городским пабликам и граждане сразу распознали в изувере своего соседа по дому. Ажиотаж со стороны общественности не обошелся живодеру обычным презрением публики. 13 мая ближе к ночи к нему в квартиру прибыли полицейские.

«Комсомольская правда» пишет, что кроме двух псов из домохозяйства также изъяли одного кота. Всем четырехлапым начнут искать новых хозяев волонтеры организации «Выжить в голод и холод».

Станут ли возбуждать дело против агрессора, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Госдуму могут внести законопроект, который предусматривает крупный административный штраф за жестокое обращение с животными, если в деле нет состава уголовного преступления.