Модераторы PornHub страдают от панических атак и сниженного либидо

Экс-модераторы PornHub рассказали журналистам DailyMail, что им приходилось просматривать в течение рабочего дня до 1 200 видеороликов и находить очень сомнительные доводы для того, чтобы не блокировать материалы с инсценировкой инцеста или с жестоким обращением с животными.

Бывшие сотрудники отмечают, что многие их коллеги и они сами сталкивались с паническими атаками из-за постоянного потребления сексуализированного контента. Кто-то жаловался на излишне высокий уровень сексуального драйва из-за работы в компании, а у кого-то наоборот абсолютно снижалось либидо в повседневной жизни.

Инсайдер компании, называемый в материале Брайаном, рассказывает, что уволился после того, как потерял сознание из-за просмотренных роликов. Долгое время в компании обсуждали фетишистские видео, где актрисы топчат живых существ, пока те не скончаются в мучениях. Сначала было запрещено публиковать подобные видео с щенками, но дозволено пропускать контент с раками и насекомыми. Позже запретили любые подобные ролики с живыми существами.

Напомним, после недавнего скандала с обнаружением интимных видео с несовершеннолетними PornHub удалил более 8 миллионов роликов от непроверенных пользователей. Visa и MasterCard отказались от сотрудничества с ресурсом, и теперь порно-сайт работает только с криптовалютой.

PornHub и другие дочерние порно-порталы, ветвящиеся от компании MindGeek, и ранее обвинялись в расизме, мизогинии, лояльности к торговле людьми. Так, 80 женщин подали в суд на MindGeek, которые получили доход от компании GirlsDoPorn, признанной виновной в сексуальной эксплуатации.

Серьезные последствия для компании начались только после публикации расследований в больших медиа.

DailyMail пишет, что сейчас гендиректором MindGeek является канадец Ферас Антун, и он единственный сохраняет формальную операционную роль. Еще один из основателей компании Мэтт Кизер сейчас управляет туристической фирмой.

Financial Times в тот же день, когда вышел текст DailyMail, сообщили имя основного профитера MindGeek. Им оказался никому не известный Бернард Бергемар. Его имя до расследования журналистов находилось по поиску в Google лишь в трех строках по делам об иске к RedTube. Бергемар владеет MindGeek через сложную систему дочерних компаний.