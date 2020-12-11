Вранье, цены, смертность, Pornhub, санкции и "человек года". Главное к 11 декабря

Согласно опубликованным данным Росстата, избыточная смертность за октябрь в России составила 47 777, превысив прошлогодний показатель на 30%. С марта цифра избыточной смертности составляет 138 325 человек.

После колонки в The New York Times, где журналист рассказал о случаях нескольких несовершеннолетних, интимные видео которых попали на Pornhub, с порносервисом отказались сотрудничать Visa и Mastercard, пишет Bloomberg. Теперь на сайте их картами платить нельзя. Сервис уверял, что проверяет весь контент на законность, однако платежные системы теперь в этом сомневаются.

Журнал Time назвал «человеком года» избранного президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалу Харрис. Их изображение попало на обложку издания.

Обложка журнала Time

Координационный совет и Светлана Тихановская сообщили, что в 20 странах открываются «народные посольства» Беларуси. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, среди этих государств Россия, Литва, Швеция, Германия, Великобритания, Испания, Бразилия и другие. Речи о полной замене государственных посольств не идет: «Это будут пункты для получения информации от белорусских граждан, которые нуждаются в какой-либо помощи, для распространения информации о реальном положении дел в нашей стране», — пояснил Латушко. Тихановская обратила внимание, что особым символизмом здесь является дата — их открывают во Всемирный день прав человека.

Михаил Ходорковский считает высказывание Путина, что он якобы «косвенно» признал вину перед помилованием, «возрастной забывчивостью» президента или враньем. «Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или действительно не помнит, что я отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение», — написал он, добавив, тем не менее, что благодарен ему за возможность попрощаться с матерью и не держит зла, если высказывание связано с предпологаемой деменцией Путина.

Адвокат экс-журналиста Ивана Сафронова Иван Павлов опроверг заявление президента Путина о его деле: «Получается, что, пытаясь перетянуть президента на свою сторону, они [процессуальные оппоненты] ввели его в заблуждение, обманули президента. Я не исключаю, что президент мог запутаться в шпионских делах, которых стало уж очень много, и что-то такое сказать, но это вряд ли. Понятно, что его дезинформировали, и его задача теперь — разобраться», — приводит его заявление The Insider. Он также заверил, что вменяемая Сафронову госизмена, по официальным данным, случилась в 2017 году, что противоречит словам Путина, связавшего случай с работой в Роскосмосе (2020 год).

После критики Путина в правительстве начали осуществлять заявленную Песковым борьбу с ростом цен «только рыночными методами». Первым из них станет установление максимально допустимой цены на сахар и подсолнечное масло. Как пишут Forbes и РИА Новости, до Нового года, «чтобы уже праздники прошли для людей комфортно», их намерены установить на отметках 45 и 110 рублей. Также сообщается о возможном введении экспортных таможенных пошлин на зерно.

Валентин Юмашев, зять Бориса Ельцина, назвал «ложью» и «бредом» информацию о встрече «кланов» Ельцина и Путина в 1999 году, на которой якобы обсуждались условия передачи России в управление кооператива «Озеро» Путина и его друзей. Ранее эту информацию в своем расследовании публиковало издание «Проект». Журналисты утверждали, что на встрече со стороны Ельцина присутствовали его дочь Татьяна Дьяченко и Юмашев. Последний уже много лет является советником Путина на общественных началах.

Опрос медсообщества от «Врачи РФ» показал, что в деле о нарушении правил оборота наркотических веществ 92% врачей поддерживают детский хоспис «Дом с маяком», который накануне оштрафовали на 200 тысяч. 89% медиков уверены, что систему учета наркотических средств нужно упростить, передают «Открытые медиа».

Великобритания ввела санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух других граждан РФ, а также против спецотряда быстрого реагирования «Терек». США в рамках «акта Магнитского» ввели санкции против футбольного клуба «Ахмат» и Фонда Ахмата Кадырова (всего против 6 организаций и 5 людей, связанных с Кадыровым).

Страны ЕС договорились о расширении санкций против Турции из-за работ в Восточном Средиземноморье, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь президента Евросовета Баренд Лейтс. Конкретные данные пока не приводятся.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что почти за неделю в столице вакцинацию от коронавируса прошли «больше шести тысяч» человек, обращает внимание «Медуза». Ранее он говорил, что привить нужно до семи миллионов человек. Экономист Сергей Алексашенко отмечает, что с такой скоростью российским властям понадобится 19 лет для вакцинации 70% населения.