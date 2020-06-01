Православный КамАЗ, индексация сверх инфляции для силовиков и "честный шантаж" Путина: новости к вечеру 24 августа

Чеченский регион показал самый низкий показатель конкурентности на грядущих выборах глав регионов в РФ, о чем свидетельствуют данные ЦИК. Против Рамзана Кадырова вышли только два человека – представители КПРФ и «Справедливая Россия за правду».

Всего на губернских выборах примут участие 39 кандидатов. Из 32 существующих ныне партий на грядущих выборах представлены лишь 11. Самовыдвиженец зарегистрирован только в одном регионе – в Тульской области.

Менее чем за месяц до выборов президент Владимир Путин велел Госдуме заложить в бюджеты на ближайшие два года индексацию довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции. Сделал он это на заседании съезда партии «Единая Россия», пишет «Интерфакс».

Тем временем вице-премьер Виктория Абрамченко озаботилась, что автоперевозка продуктов подорожала на 20-50%, что может повлиять на цены супермаркетов. Абрамченко поручила Минпромторгу, Минтрансу и Минсельхозу проработать пути решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги.