Сегодня, в 20:20

Православный КамАЗ, индексация сверх инфляции для силовиков и "честный шантаж" Путина: новости к вечеру 24 августа

Дайджест событий и мнений к вечеру вторника от Sobesednik.ru

Фото: Global Look Press, Дмитрий Соколов

Чеченский регион показал самый низкий показатель конкурентности на грядущих выборах глав регионов в РФ, о чем свидетельствуют данные ЦИК. Против Рамзана Кадырова вышли только два человека – представители КПРФ и «Справедливая Россия за правду».

Всего на губернских выборах примут участие 39 кандидатов. Из 32 существующих ныне партий на грядущих выборах представлены лишь 11. Самовыдвиженец зарегистрирован только в одном регионе – в Тульской области.

Менее чем за месяц до выборов президент Владимир Путин велел Госдуме заложить в бюджеты на ближайшие два года индексацию довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции. Сделал он это на заседании съезда партии «Единая Россия», пишет «Интерфакс».

Тем временем вице-премьер Виктория Абрамченко озаботилась, что автоперевозка продуктов подорожала на 20-50%, что может повлиять на цены супермаркетов. Абрамченко поручила Минпромторгу, Минтрансу и Минсельхозу проработать пути решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги.

Коротко о других новостях:

  • Протяженность трехметрового забора, который построят между Литвой и Беларусью, составит 508 километров
  • Собянин дозволил школам самостоятельно решать вопрос о том, должны ли педагоги использовать защитные маски во время уроков
  • Страдающих от аллергии на амброзию предупредили, что вскоре агрессивный сорняк начнет пыление и лучше заранее приступить к противосимптомному лечению
  • Команда Алексея Навального рассказала о 171-метровой квартире на Арбате в Москве, владелицей которой является теща главы республики Марий Эл Александра Евстифеева.
  • В Минюсте пояснили, что телеканал «Дождь» был признан СМИ-иноагентом, поскольку получил от Еврокомиссии более 130 тысяч евро. Согласно контракту, канал должен был освещать взаимоотношения ЕС и России
  • Министр промышленности и торговли Денис Мантуров улыбнулся, увидев передвижной храм, сделанный из КамАЗа на выставке «Армия-2021». Подробнее о православном грузовике можно прочитать здесь


Также читайте сегодня на сайте Sobesednik.ru:

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 5 дней назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 6 дней назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 6 дней назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 неделю назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 22 минуты назад

Износ настоящего

Общество 2 часа назад

Минюст: "Дождь"* признан иноагентом, поскольку получил от Еврокомиссии более €130 тыс.

Общество 3 часа назад

Покупаешь планшет, айфон, ноутбук? Заплати процент Михалкову, друг!

Общество 4 часа назад

"Жалкая подачка с наших же налогов": россияне высказали Путину из-за указа о выплатах пенсионерам

Общество 4 часа назад

Дмитрий Шпаро: "Какая же я легенда? Я - действующий человек"

Политика 4 часа назад

Предвыборная арифметика

Общество 4 часа назад

В Госдуме согласились обсудить критерии занесения СМИ и журналистов в список иноагентов

Происшествия 4 часа назад

Москвич пригрозил совершить теракт в поликлинике, если ему не дадут QR-код

Общество 5 часов назад

Девятилетняя Алиса Теплякова может пройти университетскую программу в ускоренном темпе, считает ее отец

Происшествия 5 часов назад

В Киеве мужчина поджег себя на параде ко Дню независимости Украины

Политика 5 часов назад

Литва вслед за Польшей оградится от Лукашенко трехметровым забором

Происшествия 5 часов назад

Трассу Пермь – Екатеринбург перекрыли из-за лесного пожара

Общество 6 часов назад

Борис Долгов: ”Второй арабской весны в Тунисе не будет“

Общество 14:44

Компания Airbnb оплатит проживание 20 тысяч беженцев из Афганистана

Сервис по поиску съемного жилья оплатит содержание афганцев в квартирах, принадлежащих его арендодателям

Политика 6 часов назад

Алексею Навальному предрекли незавидную судьбу

Политика 6 часов назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 6 часов назад

Собянин разрешил учителям вести занятия без маски

Общество 6 часов назад

"Она кусала меня с яростью": столичный адвокат рассказал о нападении супруги

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика