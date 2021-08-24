Затянувшийся в этом году сезон цветения полыни заканчивается, но следом за ним в России начинает буйствовать пыльца амброзии, одного из самых агрессивных аллергенов, пишет «Пыльца Club».

«По своим аллергенным свойствам данное растение находится в топ-листе, а пагубное воздействие сродни эффекту пыления березы, если не превосходит. Амброзия способна запустить процесс аллергии даже у здоровых людей, не говоря уже о тех, кто испытывал симптомы ранее» – говорят эксперты приложения.

Сейчас особенно активно амброзия начинает проявлять себя в Крыму и Ставропольском крае, а остальные регионы страдают от того, что к ним пыльцу заносит ветром. К слову, за амброзию в Крыму уже наказали трех районов Крыма. Природоохранная прокуратура требует от местных властей бороться с сорняком, но не все делают это успешно, переедают «Вести Крым».

Согласно прогнозу AllergoTop, из-за сухого воздуха в Москве и области возможна повышенная чувствительность к аллергенам.