Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала 39 кандидатов, решивших принять участие в выборах глав российских регионов, следует из окончательных данных ЦИК.

Больше всего кандидатов выдвинуты на выборы губернаторов Республики Тыва, а также Белгородской, Пензенской и Тверской областей (по 5 человек). Наименьшая конкуренция - в Чеченской Республике, где вызов Рамзану Кадырову решили бросить лишь два человека - кандидаты от «Справедливой России за правду» и КПРФ.

ЦИК отказала в регистрации 10 претендентам, еще двое сами сняли свои кандидатуры. В выборах будет участвовать лишь один самовыдвиженец - в Тульской области.

Больше всего кандидатов выдвинула КПРФ - 9, из которых 8 были зарегистрированы. ЕР не получила ни одного отказа и ее сторонники примут участие в выборах в шести регионах. Столько же субъектов под свой контроль решила взять ЛДПР. У СРЗП зарегистрированы 5 кандидатов из 8 подавших документы.

Из 32 существующих в России партий в выборах губернаторов примет участие лишь 11.