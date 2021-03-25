Борис Кагарлицкий оценил предложение Владимира Путина раздать деньги пенсионерам и военным

Недавно озвученная российским президентом Владимиром Путиным идея о том, чтобы после завершения парламентских выборов раздать пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 000 рублей, является ничем иным, как очередной попыткой подкупа избирателей, при этом весьма мелочной попыткой. Такое мнение озвучил российский социолог и публицист Борис Кагарлицкий.

Не так давно глава российского государства Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Выступая перед представителями партии власти, президент предложил проработать вопрос о предоставлении пенсионерам страны единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей. Не забыл Владимир Владимирович и о военных, которые, по его мнению, также должны получить выплаты в среднем около 15 тысяч рублей. При этом Путин отметил, что эти выплаты должны быть осуществлены после завершения парламентских выборов. Поскольку проработать вопрос он предлагает партии после того, как она сформирует парламентскую фракцию по итогам предстоящих выборов.

Разумеется, многие эксперты восприняли эту инициативу как очередную попытку Кремля «подкупить» избирателей перед сентябрьским голосованием. Соглашается с этой позицией и Кагарлицкий, отмечая, что подобные действия указывают на то, что властям становится все сложнее изображать близость к народу, при этом скрывая презрение к нему. При этом объявленные президентом меры социальной поддержки эксперт, и вовсе, считает проявлением популизма и скупости, мелочности и крахоборства.

«Инициатива Путина единовременно выдать пенсионерам по 10 000 рублей после выборов (а военным обещано аж по 15 000 рублей) оппозиционные комментаторы дружно оценили как попытку подкупа избирателей, что вполне логично. Но дело не только в этом.

Правящие круги категорически отказываются системно решать хоть какие-то социальные или экономические вопросы. Они неспособны выдвинуть сколько-нибудь серьезные общественные инициативы, а потому пытаются деньгами откупиться от тех категорий населения, которые, как им кажется, ещё можно подкупить. Вполне возможно, в краткосрочной перспективе это даже сработает, но подобные действия выдают полное отсутствие стратегии и даже минимального плана на будущее. Ни вопрос о пенсиях, ни вопрос о занятости (или о том, как обеспечить рост доходов населения) не поднимается. В лучшем случае звучат совсем уж абстрактные, в духе гоголевского Манилова, пожелания — не построить ли нам в Сибири несколько новых городов с населением от 500 тысяч до миллиона жителей — где построить, зачем, чем там будут люди заниматься и где вообще вы возьмете людей, чтобы их заселить?

Во-вторых, даже когда власть готова делиться деньгами с гражданами, она делает это с исключительной скаредностью и бессистемно.

Соединение популизма и скупости — явление специфически российское. Обычно всё-таки популистская политика предполагает щедрость, пусть даже и показную, и не особо эффективную, но вызывающую восхищение. А тут — мелочность и крохоборство. Это своеобразный вынужденный популизм, в который сами же начальники, через силу изображающие популистов, не верят. Очень трудно изображать близость к народу, не скрывая своего к нему презрения», - пишет Кагарлицкий в своем авторском Telegram-канале.