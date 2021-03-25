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Вице-премьер России сообщила о росте стоимости автоперевозок до 50%

Виктория Абрамченко поручила проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги

Фото: Global Look Press

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила о росте цен на автоперевозки и поручила министерствам, совместно с предпринимателями, проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов. 

«В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги», – приводит ее сообщение ТАСС

Ранее предприниматели рассказали «Коммерсанту» об увеличении стоимости перевозок в стране минимум на 20–30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях – в два раза, что связывают с нехваткой рефрижераторного транспорта и убылью водителей из стран СНГ на фоне пандемии.

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