Литва вслед за Польшей оградится от Лукашенко трехметровым забором

Литва потратит не менее 152 миллионов евро на строительство забора на границе с Беларусью, чтобы защититься от потока беженцев из страны. Соответствующий план Министерства внутренних дел поддержало правительство страны, передает «Радио Свобода» (издание признано «иностранным агентом»).

Протяженность забора должна составить 508 километров, а его высота — не менее трех метров. Его конструкция также должна предусматривать приспособленность к неблагоприятным погодным условиям. 152 миллиона евро — это лишь предварительная оценка стоимости проекта.

Ранее для предотвращения проникновения нелегалов на территорию страны экстренно использовали колючую проволоку. На границе вводилось чрезвычайное положение. Наплыв мигрантов через территорию Беларуси также наблюдается в последние месяцы в Латвии и Польше. Страны открыто обвиняют руководство Беларуси в содействии мигрантам.

Как писал Sobesednik.ru, возвести забор на границе с Беларусью решила и Польша. Его протяженность составит всего 399 километров, а высота — порядка 2,5 метров.