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Главное к 24 августа: К пенсии готовят морально, талибы среди беженцев, "Агентство" из "иноагентов"

Эвакуация идет в спешке, а среди беженцев ищут террористов, россиянам покажут жизнь после пенсии. Главное к утру вторника

Фото: Global Look Press

Польша построит на границе с Беларусью забор высотой в 2,5 метра. Об этом сообщает глава Минобороны Мариуш Блащак. Кроме того, на помощь пограничникам направят дополнительный контингент военнослужащих. Всё это — ответ на участившиеся случаи проникновения на территорию страны нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Если за весь 2020 год задержать смогли лишь 122 мигрантов, то в 2021 году их уже более 800. В соседней Литве нелегалов из Беларуси стало ещё больше.

Минтруд решил готовить россиян к размеру их будущей пенсии заранее. Приказ, описывающий порядок уведомлений опубликован на портале правовой информации. Женщины старше 40 лет и мужчины старше 45 лет будут трижды в год видеть информацию о размере будущей пенсии в своем личном кабинете на сайте Госуслуг. Это касается только обычной пенсии — на страховые и досрочные отчисления правило не распространяется.

Бывший главный редактор издания «Проект» (объявлен «нежелательной организацией» в РФ) Роман Баданин (объявлен СМИ-«иностранным агентом») заявил, что его новое расследовательское медиа «Агентство» станет объединением репортеров, «попавших под каток репрессий». Как он объяснил «Дождю» (объявлен «иностранным агентом»), в редакции нового СМИ будет работать много «иностранных агентов».

Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что Соединенные Штаты бесплатно направили в бедные страны уже 110 миллионов доз вакцины от коронавируса, передает ТАСС. Из них 23 миллиона отправились в Юго-Восточную Азию.

Также г-жа Харрис заявила о намерении США поддерживать демократические силы в Мьянме, где недавно произошел военный переворот: «Мы крайне встревожены действиями военной хунты в Мьянме, осуждаем происходящее там насилие и репрессии», — сказала она. Напомним, что Россия официально поддерживает отношения с хунтой Мьянмы и поставляет военным оружие.

Сегодня, 24 августа, лидерам стран «Большой семерки» предстоит решить, нужно ли добиваться продления сроков эвакуации беженцев из Афганистана после 31 августа. Президент США Джо Байден не исключал этого, а официальное руководство «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) пригрозила американцам последствиями, если после 31 августа их войска ещё будут оставаться в Кабуле. 

Как передает Reuters со ссылкой на источник в НАТО, сейчас Альянс пытается уложиться в срок. Член комитета по разведке Конгресса США Адам Шифф не считает, что возможно вывезти всех, кто в этом нуждается до 31 августа. При этом в «Талибане» агентству сказали, что официальных обращений о продлении сроков эвакуации к ним не поступало.

Также G7 предстоит обсудить вопрос о возможном признании «Талибана» и введении санкций против него.

По данным издания Foreign Policy, талибы намерены создать в Афганистане высший орган власти, куда войдут 12 представителей разных сил: самого «Талибана», бывшего правительства, а также лидер последнего в стране сопротивляющегося региона Панджшер Ахмад Масуд.

Тем временем вице-президент бывшего правительства Амрулла Салех в своем Twitter сообщает, что талибы перекрыли поставки топлива и продовольствия в районе Андараб северной провинции Баглан. «Гуманитарная ситуация ужасающая. Тысячи женщин и детей оказались вынуждены бежать в горы», — пишет он, добавляя, что террористы похищают детей и стариков, чтобы использовать их как живые щиты.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен признал, что пятеро беженцев из Афганистана находятся под пристальным наблюдением со стороны властей из-за их возможных связей с «Талибаном». Об этом сообщила газета Le Figaro.

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