Журналисты "Проекта"* запустят новое расследовательское медиа

Бывший главный редактор издания «Проект»* Роман Баданин** сообщил о намерении перезапустить расследовательское медиа через новое юридическое лицо и с новым названием. Об этом он сказал в разговоре с The New York Times.

Как уточнил журналист, в знак уважения перед статусом «иностранного агента», которым Минюст наделил издание, новым названием его СМИ станет «Агентство».

Напомним, что «Проект»* занимался в России расследовательской журналистикой, неоднократно рассказывая о возможных коррупционных злоупотреблениях высших представителей российской власти.

15 июля «Проект»* завершил свою деятельность из-за признания его американского юрлица Project Media, Inc.* «нежелательной организацией». После этого она была ликвидирована. Восемь журналистов «Проекта»* были объявлены СМИ-«иностранными агентами». Роман Баданин** и его заместитель Михаил Рубин** сейчас находятся в США, опасаясь угрозы уголовного преследования из-за работы в «нежелательной организации».

*«Проект» объявлен в России «нежелательной организацией».

**Роман Баданин и Михаил Рубин объявлены в России средствами массовой информации-«иностранными агентами».