Сегодня, в 10:09

Журналисты "Проекта"* запустят новое расследовательское медиа

Роман Баданин заявил, что создает новое медиа вместо "Проекта"*. В часть статуса "инаогента" он назовет его "Агентством"

Фото: Скриншот

Роман Баданин**

Бывший главный редактор издания «Проект»* Роман Баданин** сообщил о намерении перезапустить расследовательское медиа через новое юридическое лицо и с новым названием. Об этом он сказал в разговоре с The New York Times.

Как уточнил журналист, в знак уважения перед статусом «иностранного агента», которым Минюст наделил издание, новым названием его СМИ станет «Агентство».

Напомним, что «Проект»* занимался в России расследовательской журналистикой, неоднократно рассказывая о возможных коррупционных злоупотреблениях высших представителей российской власти.

15 июля «Проект»* завершил свою деятельность из-за признания его американского юрлица Project Media, Inc.* «нежелательной организацией». После этого она была ликвидирована. Восемь журналистов «Проекта»* были объявлены СМИ-«иностранными агентами». Роман Баданин** и его заместитель Михаил Рубин** сейчас находятся в США, опасаясь угрозы уголовного преследования из-за работы в «нежелательной организации».

*«Проект» объявлен в России «нежелательной организацией».

**Роман Баданин и Михаил Рубин объявлены в России средствами массовой информации-«иностранными агентами».

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

У Елены Батуриной в Австрии остался только один иск от ее брата

Общество 3 дня назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 4 дня назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 5 дней назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 5 дней назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Политика 26 минут назад

400 граждан России хотят покинуть Афганистан, но не могут. Они просят МИД о помощи

Общество 1 час назад

Главое к 23 августа: Стрельба в Кабуле, Фургала лишили дневного сна, "Яндекс.Такси" повышает комиссию

Общество 1 час назад

"Чего не сделаешь перед выборами ради поднятия рейтинга «ЕдРа»!".: В сети обсуждают помощь президента пенсионерам и военным перед выборами

Политика 2 часа назад

Зеленский считает, что лидеры европейских стран испытывают страх перед Кремлем

Общество 15 часов назад

"Кого последнего признают инагентом, тот лох": Над чем шутили на уходящей неделе в рунете

Политика 15 часов назад

Путин выступил против размещения афганских беженцев в странах Центральной Азии

Политика 18 часов назад

Меркель: Новые санкции против РФ введут в случае использования “Северного потока 2” как оружия

Общество 20 часов назад

Андрей Нечаев: власть хочет и оставить за собой Курилы, и угодить японцам

Политика 20 часов назад

"Вас немає в списке": Мэра Киева Кличко не пустили на встречу с Меркель

Общество 21 час назад

МИДу не сообщают имя россиянина, приплывшего в Японию с Сахалина на резиновой лодке

Общество 23 часа назад

Журналисты с протоколами, "гости" у Юдиной и "некомпетентный" Байден: новости к утру 22 августа

Общество 1 день назад

Вышедшему на пикет в поддержку "Дождя"* журналисту RT грозит до 30 суток ареста

Политика 1 день назад

Повсюду "иноагенты", экстремисты и "нормальные мужики" из "Талибана"*. Итоги недели

Политика 1 день назад

Пикеты на Лубянке против признания СМИ "иноагентами". Фоторепортаж Sobesednik.ru

Общество 1 день назад

Главное к вечеру 21 августа: Облава в подмосковной мечети, пикеты в поддержку "Дождя", новое хобби МВД

Политика 1 день назад

Экс-глава СПЧ: Госдума приняла "юридически дефектный" закон об "иноагентах"

Политика 1 день назад

Меркель уверена, что её приемник в партии станет новым канцлером Германии

Политика 1 день назад

Андрей Колесников о статье Навального: Российское общество – заложник государственной коррупции

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика