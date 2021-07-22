Журналистов "Проекта" эвакуируют из России
Главред и его зам сейчас находятся в Нью-Йорке
Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин* сообщил Reuters, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Россию, где его признали СМИ-иноагентом.
Сейчас руководитель редакции находится в Нью-Йорке, куда приехал в отпуск вместе с женой и ребенком еще до того, как ряд журналистов «Проекта» признали СМИ-иноагентами. Пока его семья не определилась, в какой стране продолжит жить.
Заместитель редактора Михаил Рубин* тоже находится в Нью Йорке.
«Большая часть команды будет находиться за пределами России, чтобы избежать возможности возбуждения против них каких-либо юридических и внесудебных исков», – говорит Баданин.
Сейчас нескольких журналистов издания пытаются эвакуировать в одну из ближайших к России стран.
Также Баданин подтвердил, что «Проект» продолжит работу в том или ином виде.
*Роман Баданин и Михаил Рубин внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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