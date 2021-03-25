Путин выступил против размещения афганских беженцев в странах Центральной Азии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» прокомментировал интенции западных стран, которые «ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США и других стран».

Глава государства выступил резко против подобного сценария, поскольку через эти страны в Россию смогут проникать боевики. А это имеет прямое отношение к безопасности России.

«Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев боевики какие-то опять появились... Мы не хотим, чтобы у нас хоть в чем-то повторилось то, что у нас было в 90-х и в середине двухтысячных годов, когда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказ»

, – цитирует Путина «Интерфакс».

Решение, при котором беженцы временно окажутся на центральноазиатских территориях из-за отсутствия виз США президент назвал «унизительными» по отношению к принимаемым странам.

Обсуждение этого вопроса пройдет в понедельник, 23 августа, в рамках встречи Организации Договора о коллективной безопасности.