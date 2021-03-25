Американцы эвакуировали 640 афганских беженцев на одном грузовом самолете

Как сообщает Defense One, по данным Министерства обороны США, экипаж не собирался брать на себя такую ​​большую нагрузку, но паникующие афганцы запрыгнули на полуоткрытую рампу самолета, и команда решила не высаживать их. Когда рейс приземлился на авиабазе Эль-Удайд в Катаре из него вышло примерно 640 афганских мирных жителей.

Вместо самолета С17, который совершил первый полёт 15 сентября 1991 года, составляет 158 человек.