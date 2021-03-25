Американцы эвакуировали 640 афганских беженцев на одном грузовом самолете
Самолет C-17 ВВС США эвакуировал за один рейс около 640 афганцев из Кабула, которые забрались на борт из-за паники
Экипаж американского военного грузового самолета C-17, принял решение эвакуировать за один рейс около 640 афганцев из Кабула, которые от паники забрались в самолет.
JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT— Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021
Как сообщает Defense One, по данным Министерства обороны США, экипаж не собирался брать на себя такую большую нагрузку, но паникующие афганцы запрыгнули на полуоткрытую рампу самолета, и команда решила не высаживать их. Когда рейс приземлился на авиабазе Эль-Удайд в Катаре из него вышло примерно 640 афганских мирных жителей.
Вместо самолета С17, который совершил первый полёт 15 сентября 1991 года, составляет 158 человек.
Теги: #Афганистан
Рубрика: Общество