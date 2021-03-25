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Путин заговорил об угрозе проникновения радикального исламизма и наркотиков из Афганистана

При этом президент отметил, что вмешиваться во внутренние дела Афганистана Россия не намерена

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил «глубокую озабоченность» по поводу возможной «инфильтрации» в страны ОДКБ (куда входит и РФ) радикального исламизма, угроза которого исходит от запрещенной террористической группировки «Талибан» в Афганистане.

Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя выступление главы государства на онлайн-встрече лидеров стран ОДКБ.

«Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию радикального исламизма на территории государств-членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов, в том числе с использованием соцсетей и интернета», — передает слова представителя Кремля «КоммерсантЪ».

Кроме того, Путин, по его словам, отметил, что «чрезвычайно остро» стоит вопрос о ввозе в Россию и другие страны наркотических веществ, производимых в Афганистане.

При этом вмешательства во внутренние дела страны, где к власти пришла террористическая группировка, Россия не планирует. Путин планирует взаимодействовать по этой теме в рамках международного сотрудничества на площадках ООН, Совбеза ООН и «Большой двадцатки».

Напомним, что ранее глава Совета безопасности России Николай Патрушев заверил, что Россия не станет вводить войска в Афганистан.

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