"Талибан"* провел "красную черту"

Лидер «Талибана»* Сухейл Шахин пригрозил США последствиями, если американская армия не покинет страну до начала сентября, как это было заявлено изначально. Он пообещал расценивать это как расширение оккупации.

Ранее президент США Джо Байден допускал, что если они не успеют вывезти граждан США и беженцев до 31 августа, военный контингент может задержаться. Впрочем, накануне он выразил уверенность, что получится сделать это до 31 августа.

«Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы (...) Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию», — приводит заявление Шахина Sky News.

Проблемы с эвакуацией беженцев связаны с тем, что военное руководство Соединенных Штатов и их союзников по НАТО недооценило скорость, с которой талибам удастся взять Кабул. Военные Афганистана отдали город, как и почти все области страны, без борьбы, что вызвало в столице хаос.

Как передает ТАСС, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун сегодня после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис предложил свою помощь в переброске беженцев. Самолеты вооруженных сил страны готовы вылететь в Кабул для содействия эвакуации.

*«Талибан» признан террористической организацией в России и запрещен.