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400 граждан России хотят покинуть Афганистан, но не могут. Они просят МИД о помощи

Уже около 400 афганцев с российским гражданством попросили посольство помочь им выехать из захваченного Афганистана

Фото: Global Look Press

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что сейчас порядка 400 афганцев, обладающих российским гражданством хотят улететь из страны. За отсутствием такой возможности они обратились за помощью к российским дипломатам в посольстве РФ в Кабуле.

«Обходных путей нет. Поэтому люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 [человек]. Это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства», — заявил г-н Жирнов в эфире федерального телевидения.

Напомним, что власть в Афганистане после вывода войск США захватила террористическая организация «Талибан», запрещенная в России. С первых же дней талибы взяли под контроль все сухопутные выезды из страны, а позднее запретили вылет гражданский рейсов из аэропорта Кабула. Сейчас единственным способом покинуть Кабул является эвакуация при помощи национальных правительств присутствующих в регионе стран. В частности, активно вывозят своих граждан и беженцев США и Германия — для этого используются военные самолеты. Сам аэропорт охранят силы бундесвера и Минобороны США.

Как писал Sobesednik.ru, сегодня Минобороны ФРГ сообщило о первой перестрелке, произошедшей около аэропорта в Кабуле. В ней участвовали американские и немецкие солдаты, а также понесшие потери силы Афганистана. Кем были нападавшие, неизвестно, однако атака была успешно отражена.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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