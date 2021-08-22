Главое к 23 августа: Стрельба в Кабуле, Фургала лишили дневного сна, "Яндекс.Такси" повышает комиссию

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу больше нельзя спать днем и слушать новости, как и другим заключенным СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС рассказал член ОНК Алексей Мельников, посетивший изолятор. «Лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не запретили», — уточнил общественник. Он считает это нововведение очень странным и осуждает решение запретить слушать новости по радио.

Во время матча Беларусь-Швейцария по пляжному футболу в Москве двое зрителей вывесили на трибунах бело-красно-белый флаг, который использует демократическая оппозиция Беларуси. Как пишет «ОВД-Инфо», обоих задержали, обвинив в нарушении статьи 20.31 КоАП о правилах поведения при проведении спортивных мероприятий.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе предложил позвать на встречу СПЧ с Минюстом и представителей телеканала «Дождь» (российское независимое издание объявлено «иностранным агентом», хотя заявляет, что не получало финансирование из-за рубежа). Как ранее писал Sobesednik.ru о подготовке такого формата для обсуждения внесения канала в список «иноагентов» уже заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. По мнению Сванидзе, если не позвать «Дождь», «это будет напоминать суд с обвинением, но без защиты».

С 25 августа сервис «Яндекс.Такси» в ряде регионов увеличит свою комиссию для водителей. Об этом официально сообщили представители компании. Конкретные регионы не называются, однако уточняется, что Москвы в их числе нет.

Под новые украинские санкции попали 12 российских компаний, среди которых и ряд СМИ: «Ведомости», «Московский комсомолец», «Новинфо», «Наше Завтра», «Лайт-принт», «Народные новости» и «Анна-ньюс». В случае с сайтами «Ростелекома», «Московского комсомольца» и «Новинфо» введена только блокировка сайта на территории Украины.

Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы украинской стороны к поддерживающим российскую экспансию жителям страны уезжать в Россию являются «разжиганием межнациональной розни»: «Кстати, в странах Евросоюза за такое граждане несут уголовную ответственность», — пояснил представитель «Единой России» газете Magyar Nemzet. Напомним, что по версии Украины, она с 2014 года находится в состоянии войны с Россией. Это президент Зеленский подчеркивал в ходе недавней встречи с Ангелой Меркель.

Из-за нехватки рабочих мигрантов в связи с пандемией в России начали расти зарплаты рабочих специальностей. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику HeadHunter. В среднем вознаграждение выросло на 15%, а в отдельных случаях, к примеру, с укладчиками плитки — на 40%. Эксперты считают, что это может быть одним из факторов, объясняющий рост цен в магазинах.

Признанная в России террористической и запрещенная радикальная группировка «Талибан» отправляет сотни боевиков для захвата северной провинции Панджшер, передает AFP. Это единственный населенный пункт, который не сдался им. Его возглавляет Ахмад Масуд, лидер известного в Афганистане с 80-х годов прошлого века полевого командира Ахмада Шаха Масуда.

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен вводить санкции против «Талибана», пока тот выполняет договоренности. «Это зависит от их поведения», — объясняет американский лидер, отмечая, что пока талибы не создавали серьезных препятствий для эвакуации, организованной США и союзниками.

Впрочем, после этого бундесвер сообщил о перестрелке возле аэропорта Кабула. Согласно данным немецкого военного ведомства, в ней участвовали военнослужащие Германии, США, а также сотрудники сил безопасности Афганистана и группа неизвестных, атаковавших афганские силы. Немецкие и американские военные не пострадали, один из афганцев убит, трое ранены. Причина конфликта и её контекст не приводятся.