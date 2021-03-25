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Талибан* объявил о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула

Для разгона людей, собравшихся там и на прилегающей к аэропорту территории, боевики несколько раз стреляли в воздух

Фото: Скриншот с видео

Движение «Талибан»* объявило о приостановке вылета всех рейсов из международного аэропорта столицы Афганистана. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как пишет ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, боевики «Талибана»* подошли к международному аэропорту Кабула имени Хамида Карзая. Для разгона людей, собравшихся там и на прилегающей к аэропорту территории, они несколько раз стреляли в воздух. Выстрелы до сих пор слышны возле аэропорта.

Аэропорт в Кабуле откроется для гражданских лиц 21 августа, передает Al Jazeera со ссылкой на службу безопасности воздушной гавани. 

*«Талибан» запрещен в России и признан террористической организацией.

Теги: #Афганистан

Рубрика: Политика

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