Талибан* объявил о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула
Для разгона людей, собравшихся там и на прилегающей к аэропорту территории, боевики несколько раз стреляли в воздух
Движение «Талибан»* объявило о приостановке вылета всех рейсов из международного аэропорта столицы Афганистана. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Как пишет ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, боевики «Талибана»* подошли к международному аэропорту Кабула имени Хамида Карзая. Для разгона людей, собравшихся там и на прилегающей к аэропорту территории, они несколько раз стреляли в воздух. Выстрелы до сих пор слышны возле аэропорта.
WATCH: Total panic and chaos outside Kabul airport pic.twitter.com/CqpS6SsewM— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2021
Аэропорт в Кабуле откроется для гражданских лиц 21 августа, передает Al Jazeera со ссылкой на службу безопасности воздушной гавани.
*«Талибан» запрещен в России и признан террористической организацией.
Теги: #Афганистан
Рубрика: Политика