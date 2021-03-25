Талибан* объявил о временной приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула

Движение «Талибан»* объявило о приостановке вылета всех рейсов из международного аэропорта столицы Афганистана. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как пишет ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera, боевики «Талибана»* подошли к международному аэропорту Кабула имени Хамида Карзая. Для разгона людей, собравшихся там и на прилегающей к аэропорту территории, они несколько раз стреляли в воздух. Выстрелы до сих пор слышны возле аэропорта.