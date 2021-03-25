Как будет развиваться Афганистан после прихода талибов к власти?

Объявленная амнистия для госслужащих и гарантии для женщин – всего лишь первый шаг в новой истории. Главная задача нового правительства – разобраться с повсеместным насилием, охватившим Афганистан в последние годы. Такое мнение высказал известный российский обозреватель Анатолий Несмиян.

«Талибан* объявил о всеобщей амнистии для госслужащих и призвал выходить их на рабочие места. В целом вполне разумная мера. Текущая работа сама себя работать не будет. Уполномоченные Талибана уже челночат по учреждениям, отвечают на вопросы, успокаивают и дают гарантии. Не забывая при этом выдвинуть новые условия и ограничения.

Нужно понимать две вещи. Во-первых, в значительной мере обеспечивающая инфраструктура Афганистана сегодня заполнена женщинами. Возник целый перечень профессий, куда мужчина просто не пойдет. И это обстоятельство придется учитывать. Второй момент — нынешние талибы — это не те несгибаемые приверженцы традиционных ценностей в самом консервативном прочтении, которые основали в 94 году движение. Большая часть их либо погибла, либо уступила свое место по возрасту людям нового поколения. Двадцать лет — достаточный срок, чтобы найти в себе гибкость и умение искать компромисс.

Афганистан — это классическая борьба города и деревни, где деревня одержала победу, но при этом, как любой победитель, будет просто вынуждена впитать в себя культурные коды побежденных. Парадокс первого Талибана заключался в том, что он победил такую же деревню — Альянс Семи. А потому ему было нечего перенимать от побежденных. Ничего такого, чего бы не было у него самого.

Сейчас ситуация кардинально иная. Ее инаковость и создает пространство решений, в котором талибы будут искать (и весьма прагматично) баланс между приверженностью к ценностям и возможностью их адаптации к современным условиям.

Это не означает, что талибы изменят свои принципы, но тактически это куда более гибкая структура, чем ее можно представить.

Возвращаясь к началу: амнистия, конечно, будет выборочной. Есть целый перечень имен, которые считаются талибами преступниками, и с ними будет иной разговор. Но это обычная история в таких случаях. Сейчас более важный вопрос не в том, будут ли репрессии, а в том, сумеют ли победители ограничить их закрытым списком.

В Ираке этого не получилось. «Дебаасизация», под которую должны были попасть буквально 2-3 тысячи высших деятелей саддамовского режима, вышла из-под контроля буквально сразу, превратившись в кровавую вакханалию резни суннитов (хотя основания у шиитов, конечно, были и немалые — уже после первой войны в Заливе Саддам Хусейн с невероятной жестокостью подавлял восстания так называемых «болотных шиитов» на юге, а потому ненависть к режиму у выживших была понятна. Но слабое и почти недееспособное государство не сумело взять под контроль насилие, что и привело к геноциду, на котором и взросла идея суннитского сопротивления в виде ИГИЛ или менее известной Армии накшбанди). Талибы в этом смысле выглядят более дееспособными — и если они сумеют взять под контроль и упорядочить насилие, то подобная ситуация в Афганистане вряд ли повторится.

Но всё это пока лишь гипотезы. Как будет развиваться обстановка, покажет время», - пишет Несмиян в своем телеграм-канале.

* движение признано террористическим и запрещено в России