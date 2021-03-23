"Жалкая подачка с наших же налогов": россияне высказали Путину из-за указа о выплатах пенсионерам

Выступление российского президента Владимира Путина на съезде «Единой России», в рамках которого глава государства предложил партии власти проработать вопрос о предоставлении пенсионерам единовременной выплаты в размере 10 000 рублей, получило логичное продолжение.

Несмотря на то, что многие эксперты назвали очередную социальную инициативу Владимира Владимировича популистским шагом и даже «попыткой подкупа» избирателей, он уже сегодня поставил свою подпись под соответствующим указом, утверждающим соответствующие планы Кремля.

Речь идет сразу о двух указах. Один документ назначает указанное пособие для тех, кто проходил службу в армии, органах МВД, национальной гвардии и других структурах. Второй – для остальных категорий пенсионеров страны. Отмечается также, что подавать заявление на полученные указанной выплаты гражданам не придется – все ответствующие бумаги подготовят в ПФР, там же проконтролируют перечисление средств.

Впрочем, несмотря на то что свои слова Владимир Путин подкрепил подписью под соответствующими документами, россияне, похоже, склонны считать такие действия президента самым настоящим предвыборным популизмом.

В социальных сетях многие из них обвиняют главу государства в попытке подкупить избирателей и опасаются, что выделение этих средств под реализацию идеи президента в будущем может спровоцировать рост налогов и цен. Некоторые, и вовсе, иронизируют над самой ситуацией и предлагают проводить выборы в стране каждый месяц, чтобы власти почаще вспоминали о народе.

«А давайте выборы каждый месяц проводить, пусть пенсионеры хоть поживут»;

«Жалкая подачка с наших же налогов»;

«Суета перед выборами что-ли пошла»;

«После выборов ждите новый налог или повышение цен»;

«Я очень надеюсь, что будут голосовать не за Единую Россию»;

«Неприкрытый подкуп копеечной подачкой»;

«Пытается дать взятку наивным старикам?»;

«Да он гений! Раздать подачки по 10 и 15 тысяч! Ну не на столько тупой у нас народ, нет шансов у Единой России в честных выборах от слова совсем»;

«Подкуп перед выборами. Только это и могут», - пишут возмущенные граждане.