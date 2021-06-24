"Такого в истории ни с одним вирусом не было": россияне недовольны заявлением специалистов "Вектора"

Парадокс или нет, но в России снова заговорили о проблемах с вакцинацией. Впрочем, корни этой ситуации тянутся к далекому прошлому, когда власти едва ли не объявляли об окончательной победе над коронавирусом, что вынудило их впоследствии спешно менять и стратегию, и риторику, и подходы к интерпретации так называемого «общественного договора».

Вспомнить хотя бы события последних недель, когда в стране повсеместно пытались вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в Москве заработала система QR-кодов, а во многих регионах не желающих вакцинироваться граждан ставили в такие условия, что у них фактически не оставалось выбора, кроме как поставить навязываемый системой укол. И на этом фоне число противников вакцинации в стране начало стремительно расти. И дело не только в тех, кто отрицает прививки как таковые, появилось огромное количество людей, заявляющих, что они хотели бы вакцинироваться препаратом, который признан за рубежом, а также прошел все соответствующие клинические испытания. И о российских прививках этого не скажешь, тем более, глава Минздрава не так давно лично подтвердил, что полных данных об испытании самой популярной российской вакцины «Спутник V» нет до сих пор, а появятся они только к октябрю.

Конфликт между властями и обществом на этой почве разрастался бешеными темпами, и власти в какой-то момент почувствовали, что дальнейшая конфронтация может обернуться протестным голосованием на сентябрьских выборах, а потому решили немного отступить. И тут же изо всех «утюгов» начали звучать диаметрально противоположные прежним страшилкам заявления о стабилизации ситуации, отмене системы QR-кодов, высоких темпах вакцинации и других позитивных моментах.

Но российские власти не были бы собой, если бы в очередной раз не пошли на неожиданную смену этого вектора, причем, довольно резкую смену. И вот уже депутат Госсовета Татарстана в прямом эфире сравнивает граждан со «стадом баранов» и предлагает «насильно прививать поголовье», в Кремле называют вакцинацию «единственным способом победить пандемию», а специалисты ГНЦ ВБ «Вектор» при Роспотребнадзоре заявляют, что темпы вакцинации слишком низкие, а потому пандемия может затянуться.

«Говорить о завершении пандемии следует очень осторожно. При сохранении нынешних, крайне низких темпов вакцинации во всем мире, нам придется бороться с пандемией и в следующем году, и только тогда у нас будет шанс справиться с угрозой. Если же этот процесс ускорится, то пандемия завершится намного быстрее», – заявил глава филиала «Вектора» в Екатеринбурге Александр Семенов.

Россияне отреагировали на эту риторику весьма прогнозируемо. К примеру, многие из них с нескрываемой иронией отмечают, что пандемия может и вовсе не закончиться никогда, поскольку, как подозревают граждане, кому-то она приносит неплохую прибыль.

«Она никогда не закончится, это бизнес»;

«Мы же победили в прошлом году? Путин объявил»;

«Он закончится, когда хапуги бабло нагребут вагонами»;

«Зря Чубайс вложился в этот бизнес, что ли? Вот вы наивные»;

«Потом новый штамм придумают и выпустят. Неужели кто-то верит, что коронавирус сам мутирует и становится смертельнее и заразнее? Такого в истории ни с одним вирусом не было»;

«Это большой бизнес, а мы участники эксперимента. Будут постоянно появляться новые страшные штаммы, на подавление которых будут нужны новые вакцины за наши деньги из бюджета», – пишут граждане в социальных сетях.