"Дыра подвальная": россияне высмеяли обшарпанное здание разработчика вакцины "Спутник V"
У здания, в котором располагается НИЦЭМ им. Гамалеи обшарпанные стены, обвалившаяся внешняя отделка и странного вида окна
Известный российский журналист Анатолий Несмиян побывал у здания одного из самых обсуждаемых в последний год в России научных институтов. Речь о Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, том самом, который стал первым в мире научным учреждением, сумевшим явить миру спасительную вакцину от спровоцировавшего глобальную пандемию коронавируса.
Препарат, созданный в «застенках» этого учреждения, впоследствии получил название «Спутник V» и стал основным в России при реализации масштабной кампании по массовой иммунизации населения, которая уже более полугода проводится с переменным успехом из-за большого числа граждан, не желающих доверять своё здоровье препаратам отечественного производства.
Несмияну, кажется, удалось найти причины этого недоверия. Он опубликовал в своём авторском телеграм-канале фотографии самого здания, в котором располагается НИЦЭМ им. Гамалеи с обшарпанными стенами, обвалившейся внешней отделкой и странного вида окнами, просто заклеенными какой-то непонятной материей. Для него, как для большого скептика в отношении программы вакцинации, эти кадры оказались большой находкой.
«Так выглядит то самое святое место, где разрабатываются не имеющие аналогов вакцины. Подозреваю, что эти вакцины по своему качеству и уровню могут соответствовать внешнему виду места их создания», – иронизирует журналист.
В комментариях под постом Несмияна скептиков из числа обычных россиян собралось ещё больше, многие тут же принялись упражняться в шутках, другие не скрывали своего возмущения состоянием здания, хотя и признали, что ничего другого увидеть и не ожидали.
«Дыра подвальная!»
«Интересно увидеть оборудование, необходимое при создании и тестировании противовирусных вакцин».
«Жулики государственного масштаба».
«Там несколько корпусов. Какие хуже, какие лучше. Тут, скорее, сам факт убожества вынуждает задаться вполне очевидным вопросом: если они себя в порядке держать не могут, как они Россию и весь мир спасать собрались?»
«В этих стенах можно было только сделать антисанитарию, а не вакцину».
«А как ещё должна выглядеть распильная контора?»
«Какая там вакцина, наши специалисты морковку вырастить не могут», – пишут в комментариях россияне.
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