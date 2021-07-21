"Дыра подвальная": россияне высмеяли обшарпанное здание разработчика вакцины "Спутник V"

Известный российский журналист Анатолий Несмиян побывал у здания одного из самых обсуждаемых в последний год в России научных институтов. Речь о Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, том самом, который стал первым в мире научным учреждением, сумевшим явить миру спасительную вакцину от спровоцировавшего глобальную пандемию коронавируса.

Препарат, созданный в «застенках» этого учреждения, впоследствии получил название «Спутник V» и стал основным в России при реализации масштабной кампании по массовой иммунизации населения, которая уже более полугода проводится с переменным успехом из-за большого числа граждан, не желающих доверять своё здоровье препаратам отечественного производства.

Несмияну, кажется, удалось найти причины этого недоверия. Он опубликовал в своём авторском телеграм-канале фотографии самого здания, в котором располагается НИЦЭМ им. Гамалеи с обшарпанными стенами, обвалившейся внешней отделкой и странного вида окнами, просто заклеенными какой-то непонятной материей. Для него, как для большого скептика в отношении программы вакцинации, эти кадры оказались большой находкой.

«Так выглядит то самое святое место, где разрабатываются не имеющие аналогов вакцины. Подозреваю, что эти вакцины по своему качеству и уровню могут соответствовать внешнему виду места их создания», – иронизирует журналист.