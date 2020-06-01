"Даже не скрывают, что проводят опыты": россияне взбудоражены заявлением Мурашко о вакцинах

Удивительно, но спустя более чем полгода после старта в России кампании по массовой иммунизации населения от коронавирусной инфекции в Минздраве решились ответить на многочисленные вопросы россиян о том, когда будут обнародованы результаты исследования вакцины «Спутник V». И этот препарат, между прочим, базовый в проводимой кампании, поскольку используется в подавляющем большинстве случаев.

Раскрыть эту информацию взялся лично глава Минздрава Михаил Мурашко, заявивший, что результаты исследования отечественного препарата будут опубликованы ближе к октябрю. То есть, к тому моменту, когда власти рассчитывают достичь показателя в 60%, а то и вовсе 80% вакцинированных.

«Сегодня уже завершаются наблюдения, поэтому к октябрю будут подготовлены конкретные отчеты, промежуточные результаты уже все опубликованы», – заявил министр во время эфира, проведенного в рамках просветительской кампании. Что же касается двух других российских вакцин – «ЭпиВакКороны» и «КовиВака», – то результаты по ним, добавил Мурашко, будут в конце текущего или начале следующего года.

Разумеется, россиян подобная постановка вопроса сразу же довела до белого каления. Многие из них, особенно те, кто входит в число яростных противников поголовной вакцинации населения, и раньше утверждали, что власти вынуждают граждан принимать препараты, до конца не прошедшие клинические испытания, а также называли происходящее экспериментом над населением. Теперь же, если ориентироваться на слова министра Мурашко, выходит, что критиков совершенно зря записали в список паникеров, ведущих подрывную деятельность против вакцинации.

«О, как здорово! Её ещё даже не исследовали, а колют принудительно»;

«Те, кто вмазался вы в курсе были, что итогов еще нет? И вы по факту в роли лабораторных грызунов использовались»;

«Исследования? А то, что его уже колют народу, это вообще нормально? Идиотизм»;

«Как я поняла, исследования они проводят на людях, которые их сейчас сделали. Люди, вы в курсе, что вы подопытные крысы?!»;

«Нужен нормальный Минздрав»;

«Они даже не скрывают, что проводят опыты на людях!»;

«Так изначально было понятно, что идет испытание массовое, сейчас соберут данные, статистику и опубликуют. Хотелось бы только конечно правду увидеть в итогах»;

«Никто даже не скрывает, что исследование проводят на населении, путём принудительной вакцинации»;

«Путин, Мурашко, Попова, Голикова... Под суд вас нужно отдавать, за эксперименты над людьми! Так ведь и в открытую говорят об этом и не стесняются ничего!» – возмущаются россияне в социальных сетях.