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Чем привились Елена Яковлева, Яна Рудковская, Алексей Кортнев, Юрий Стоянов, Геннадий Онищенко и другие звезды шоу-бизнеса и политики

Знаменитости рассказали Sobesednik.ru о своем отношении к вакцинации

Елена Яковлева

После «Спутника V» от Центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКороны» от научного центра «Вектор», началась вакцинация препаратом «Ковивак», разработанным Центром им. Чумакова. Четвертой одобренной в стране вакциной стал «Спутник Лайт», который поступит в оборот уже в июне. С претензиями о побочных эффектах наши вакцины уже конкурируют между собой: температурные скачки, ознобы, или отсутствие образования антител. Об иммунном выборе россиян Sobesednik.ru расспросил известных персон.

Геннадий Онищенко, депутат Госдумы:

– Я сделал две апплекации. По сути, ввел в свой организм вирус. На этом построены все наши традиционные вакцины. У нас вакцины всех типов: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» – «ЭпиВакКорона», и третья – ортодоксальная «Ковивак». Какая есть, той и прививайтесь. Советовать в выборе не надо. Любая из допущенных вакцин у нас эффективна и безопасна.

Елена Яковлева, актриса:

- Как только объявили, я сразу пошла и привилась "Спутником". Был только он. Ни температуры, ничего не было. Сейчас пойду мерить титр антител.

Яна Рудковская, продюсер:

– Прививалась в декабре «Спутником». Перенесла абсолютно нормально, даже не было температуры. Считаю, привиться должен каждый.

Алексей Кортнев, музыкант:

– «Спутником V», так как все рекомендации врачей за нее.

Юрий Лоза, певец:

– От коронавируса лекарства нет. Все вакцины вредны, и лишь ослабляют естественный иммунитет. Вся пандемия закончится в тот же день, когда перестанут доплачивать за борьбу с ковидом.

Юрий Стоянов, артист:

– Я выбрал вакцину, которая была на тот момент, и ни секундs не жалею об этом. Это «Спутник». Со временем мои антитела начали падать, и недавно я ревакцинировался - по совету врачей, естественно. И в первый, и во второй, и в третий раз никаких последствий даже не заметил.

Дмитрий Потапенко, предприниматель:

– 26 декабря я сделал первую прививку «Спутником V» . Перенес ее хорошо, родители мои ей прививались уже в феврале-марте. Все хорошо перенесли. Я бы привился нероссийской вакциной, но выбора мне не оставили. У нас добровольная принудиловка, как при советской власти: намазать попу скипидаром кошке, и потом всем доказывать, что она это сделала самостоятельно, да еще и с песней. У нас полностью провалилась вакцинация, в дальнейшем это нам еще аукнется при детской вакцинации.

Ринат Максютов, гендиректор центра «Вектор»:

– Привился «ЭпиВакКороной». У меня все хорошо, антитела выработались, защита есть.

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