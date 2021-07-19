Глава Минздрава: Для ревакцинации можно использовать любой препарат
Министр Мурашко заверил, что повторную прививку можно сделать любой вакциной, включая однокомпонентный "Спутник Лайт"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что ведомство одобряет для повторной вакцинации от коронавируса все четыре зарегистрированных в стране препарата. Для этих целей, в частности, «хорошо» подходит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая только начинает поставляться в регионы.
«Все вакцины [от ковида] могут использоваться для повторной вакцинации», — приводит слова министра Мурашко ТАСС.
Он отдельно заверил, что препарат «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации наравне с двукомпонентными вакцинами и, вероятно, ведомство рекомендует её в этих целях, а производство препарата власти намерены увеличивать: «Мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал», — заверил он.
Напомним, что в Москве ревакцинироваться можно в любых пунктах вакцинации, независимо от того, где человек проходил вакцинацию в первый раз. Минздрав РФ рекомендует проходить повторную вакцинацию через полгода после первой.
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