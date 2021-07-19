Глава Минздрава: Для ревакцинации можно использовать любой препарат

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что ведомство одобряет для повторной вакцинации от коронавируса все четыре зарегистрированных в стране препарата. Для этих целей, в частности, «хорошо» подходит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая только начинает поставляться в регионы.

«Все вакцины [от ковида] могут использоваться для повторной вакцинации», — приводит слова министра Мурашко ТАСС.

Он отдельно заверил, что препарат «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации наравне с двукомпонентными вакцинами и, вероятно, ведомство рекомендует её в этих целях, а производство препарата власти намерены увеличивать: «Мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал», — заверил он.

Напомним, что в Москве ревакцинироваться можно в любых пунктах вакцинации, независимо от того, где человек проходил вакцинацию в первый раз. Минздрав РФ рекомендует проходить повторную вакцинацию через полгода после первой.