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Глава Минздрава: Для ревакцинации можно использовать любой препарат

Министр Мурашко заверил, что повторную прививку можно сделать любой вакциной, включая однокомпонентный "Спутник Лайт"

Фото: Global Look Press // Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что ведомство одобряет для повторной вакцинации от коронавируса все четыре зарегистрированных в стране препарата. Для этих целей, в частности, «хорошо» подходит однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», которая только начинает поставляться в регионы.

«Все вакцины [от ковида] могут использоваться для повторной вакцинации», — приводит слова министра Мурашко ТАСС.

Он отдельно заверил, что препарат «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации наравне с двукомпонентными вакцинами и, вероятно, ведомство рекомендует её в этих целях, а производство препарата власти намерены увеличивать: «Мы видим, что этот препарат себя эффективно зарекомендовал», — заверил он.

Напомним, что в Москве ревакцинироваться можно в любых пунктах вакцинации, независимо от того, где человек проходил вакцинацию в первый раз. Минздрав РФ рекомендует проходить повторную вакцинацию через полгода после первой.

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