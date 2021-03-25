Сделать повторную прививку в столице теперь можно во всех центрах вакцинации

В Москве пройти ревакцинацию от COVID-19 теперь можно во всех прививочных центрах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня, 22 июля, сделать повторную прививку "Спутником лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации – в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах», – цитирует ТАСС Ракову.

Как напомнила заммэра, повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом, потому что она поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами.

Отмечается, что если первичная вакцинация осуществлялась в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, то для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. В случае, прививка делалась в других пунктах вакцинации, повторно вакцинироваться можно только при предъявлении сертификата.

Ранее доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что возникновение новых мутантных форм зависит от числа заболевших людей.

«Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – заявил специалист.