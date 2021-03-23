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Эксперт рассказал, поможет ли вакцинация от появления суперштамма коронавируса

Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов – это создание новых вакцин и вакцинация существующими вакцинами

Фото: Global Look Press

От чего зависит появление новых мутаций коронавируса и как это остановить, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

«Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – заявил специалист.

По его словам, новые волны COVID-19 связаны с мутирующими формами коронавируса, такими как индийский штамм «Дельта» и его более опасный вариант «Дельта плюс». Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей. Эксперт отметил, что возможно со временем появится штамм, против которого придется делать новые вакцины. «Новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом», – подчеркнул Дурманов.

В заключении доктор добавил, что спастись от новых штаммов COVID-19 можно только энергичной борьбой против штаммов, и если если получится ограничить появление новых мутаций, то и новых волн коронавируса тоже не будет. 

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