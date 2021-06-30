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Пенсии лишать будут? В Туве пенсионеров обязали вакцинироваться. А как их заставить? Опрос

Власти Тувы ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров. Как её обеспечить, мы решили спросить у наших читателей

Фото: Global Look Press

Главный санитарный врач Республики Тува Людмила Салчак приняла решение ввести в регионе обязательную вакцинацию. Но если в других регионах в таких случаях власти заставляли прививаться конкретные профессиональные группы, то в данном случае к сотрудникам сферы услуг, медицинских, образовательных и социальных сфер добавили пенсионеров и студентов.

«Обязательной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций (...) студенты и лица старше 65 лет», — говорится в пресс-релизе правительства региона.

Ранее в регионе был введен жесткий карантин, запрещающий людям выходить из дома без повода. Также были закрыты многие магазины и другие заведения.

Если с профессиональными группами вопрос уже был решен в других регионах — их просто отстранят от работы, на студентов при желании тоже можно оказать административное давление, то как воздействовать на пенсионеров не вполне ясно. Sobesednik.ru изучил релиз правительства региона и не нашел в нем ответа на вопрос, как именно власти намерены принудить вакцинироваться пенсионеров. Поэтому мы составили опрос для наших читателей:

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